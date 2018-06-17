Календарь событий: «Кузькина мать» от Хрущева, возвращение Киеву статуса столицы и день рождения «чертового колеса»

18 июня

Неделя начинается со Всемирного дня устойчивой гастрономии. Это - очень «молодой» праздник. Он был учрежден 21 декабря 2016 года Генассамблеей ООН. В 2017-м прошел впервые. Решение его провозгласить продиктовано тем, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, а все культуры могут способствовать устойчивому развитию мира. Другими словами – путь к миру лежит через желудок. Вероятно, это так, ведь сытому, а значит довольному человеку, вряд ли, захочется воевать.

Еще в понедельник - Всемирный день мотоциклиста. История его началась с показательной акции - 22 июля 1992 года сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. К 1997 году масштабы акции расширились до 8 тысяч человек. День мотоциклиста стал всемирным, был даже создан официальный сайт праздника. Кстати, до 2008 года датой Дня считалась третья среда июля, затем ее перенесли на третий понедельник июня.

Есть 18 июня и национальный праздник - День участкового инспектора милиции, который был установлен в 2004 году приказом министра внутренних дел Украины. В нашей стране в прошлом году стартовала реформа в сфере участковых, но уже не милиции, а полиции. На сегодня она остается в процессе реализации.

18 июня считается Днем рождения детской коляски. В это день в 1889 году была запатентована идея Уильяма Ричардсона, которая стала настоящей революцией в истории колясок. Он придумал реверсивную модель этого транспорта, в котором ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Ричардсон задействовал маневренные оси, которые могли вращаться на 360 градусов, независимо друг от друга. До этого времени оси и колеса были цельнолитые. С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения в удобное средство передвижения. Кстати, мода на детские коляски появилась в 1840 году: мама 9 детей, английская королева Виктория просто захотела сама гулять со своими малышами по замковому парку. Вот с тех пор и покатилось…

Среди памятных дат выделяются следующие: в 1939 году в Каневе на могиле Тараса Шевченко на Чернечьей горе был открыт бронзовый памятник великому Кобзарю, выполненный скульптором Манизером и архитектором Левинсоном. Рядом с могилой тогда располагался музей поэта, который был построен в 1935-1937 годах по проекту архитектора Кричевского. Ансамбль музея позже дополнили гранитный комплекс восхождения (1977 год) и «Тарасова светлица», воссозданная в 1991 году.

18 июня есть и неофициальные праздники, увидевшие свет, благодаря сообществам с соцсетях, - Всемирный день гармонии, День недалекого будущего, День поиска четырехлистного клевера и День пикника.

Именины у Дорофея, Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия и Галины.

19 июня

Во вторник - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 2015 году. Дата была выбрана в честь принятия 19 июня 2008 года резолюции Совета Безопасности, в которой был осужден такой порок как насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути построения мира. Термин «сексуальное насилие в условиях конфликта» - это изнасилование, сексуальное рабство, принудительные проституция и беременность, аборты, стерилизация, насильственные браки и любые другие сопоставимые по степени тяжести формы сексуального насилия, имеющие прямое или косвенное отношение к конфликту.

Памятные даты: 19 июня 1862 года президент США Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории страны. Это стало результатом гражданской войны в Америке 1861-1865 годов, она как раз и вспыхнула из-за проблемы рабства. Но точка в этой истории была поставлена лишь десятилетия спустя. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году.

Неофициальные праздники - День спиртоглотов и День наблюдения за облаками.

Именины у Елисея, Ионы, Ефима, Феклы и Сусанны.

20 июня

В среду - Всемирный день беженцев, утвержденный Генассамблеей ООН в 2001 году. Согласно международному праву, беженцы - люди, которые не могут или не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования. В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. Из них 80% - женщины и дети. Тема беженцев всегда всплывает во время конфликта, в том числе военного. Украину сия чаша, к сожалению, не минула. В нашей стране на учете находятся почти 1,5 миллиона беженцев и перемещенных лиц с территорий Донбасса и оккупированного Крыма.

20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Впервые его провели в 2009 году, после чего праздноваться он стал ежегодно. В этот день активисты движения проводят разнообразные мероприятия, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе. В США такие акции уже дали свои плоды - около 20 зоопарков страны закрыли или собираются закрыть павильоны со слонами, 11 зоопарков переместили 14 слонов в природные заповедники, созданные специально для этих животных. Кстати, 22 сентября отмечается еще один День защиты слонов. Он посвящен всем этим величественным животным, а не только тем, которые содержатся в зоопарках. Некоторые интересные факты о слонах: беременность у самок слонов длится 22 месяца - самый длительный срок вынашивания детенышей среди всех животных; рождается только один малыш весом до 100 кг; в сутки слон съедает до 450 кг растительной пищи и выпивает до 300 литров воды; зубы меняются 6-7 раз за жизнь; среди животных только у слонов существует ритуал захоронения; слоны бывают правшами и левшами, в зависимости от того, каким бивнем они чаще работают.

Памятные даты: в 1934 году на продажу были выставлены части лондонского моста Ватерлоо, построенного в 1817 году. В декабре 1923 года одна из центральных свай моста начала проседать, и лондонский Совет графства принял решение о его реконструкции. Так началась 10-летняя война между теми, кто хотел оставить старый мост, и теми, кто хотел его заменить. На аукцион были выставлены 1 300 штук гранитных балясин, которые были проданы за фунт каждая. Одна из них потом использовалась в Доркингском саду в качестве солнечных часов. Небольшую секцию балюстрады передали Лондонскому музею. Разные части моста очутились во многих уголках британского королевства: фонарные столбы увезли в Родезию, четыре камня - в Австралию, чтобы заложить в фундамент нового моста, а огромный гранитный блок весом в 2,5 тонны поехал в Новую Зеландию, в Веллингтон, где был встроен в стену нового здания парламента. Современный мост был открыт в 1945 году.

В 1967 году легенда мирового бокса Мохаммед Али судом Хьюстона был приговорен к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10 тысяч долларов за отказ служить в армии США, участвующей тогда во Вьетнамской войне. Его отлучили от бокса, но в тюрьму так и не посадили. Хотя в 1967 году 10 дней он все-таки в ней провел – за вождение транспортного средства, категория которого отсутствовала в его правах. В 1970 году он получил право выйти на ринг.

Неофициальные праздники - День невынимающихся пробок, День чайных покупок и пятилепестковой розы.

Именины у Александра, Богдана, Антонины, Василия, Валерии, Марии, Анны, Бориса и Виктора.

21 июня

В четверг - Международный день йоги, учрежденный ООН в 2014 году, чтобы повысить осведомленность людей о преимуществах этой культуры. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии – родины йоги - Нарендра Моди. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины Земного шара - день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали 175 государств, имеющих представительства в Генеральной Ассамблее ООН.

Еще 21 июня - Международный день скейтбординга, посему поздравляем всех любителей покататься на роликовой доске на колесах. Праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, они его впервые провели на западном побережье США. И в том же году Международная Ассоциация Скейтборд Компаний, куда входят крупнейшие компании, задействованные в скейтборд-индустрии, объявила 21 июня Днем скейтбординга. Первый прототип нынешнего скейтборда появился в США в 1958 году. Доска была прямоугольной формы и слабо напоминала теперешнюю модель. Позже Ричард Стивенсон придумал приделать к доске «хвост» и загнуть его вверх. В таком виде скейтборд дожил до наших дней.

21 июня считается Днем рождения колеса обозрения, проще говоря – «Чертового колеса». История такова - в 1891 году организаторы Всемирной выставки в Чикаго, запланированной на 1893 год, объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое могло бы стать «визитной карточкой» будущего мероприятия и по своим масштабам затмило бы Эйфелеву башню - «гвоздя» Всемирной выставки 1889 года в Париже. Предложений от инженеров поступило много, но они не нравились организаторам. По душе пришлась идея Джордж Ферриса, который предложил построить гигантское колесо обозрения с кабинками для людей. Он потратил 25 тысяч долларов собственных средств на техническую подготовку проекта. Кстати, по условиям конкурса, в отличие от Эйфелевой башни, строительство которой частично финансировало правительство Франции, Джордж Феррис должен был сам найти деньги на свое детище. Большинство деталей колеса было изготовлено в Детройте, а потом на поездах они были доставлены в Чикаго. Колесо Ферриса имело диаметр 80 м и сидело на оси длиной почти 14 м и диаметром 2 м. 36 кабинок вмещали по 60 посетителей (20 сидячих и 40 стоячих мест) каждая. Масса всего сооружения составляла 4100 тонн. Всего на постройку колеса было затрачено 250 тысяч долларов. 21 июня 1893 года аттракцион открылся для публики. За все время выставки на нем покатались почти 1,5 млн посетителей, заплатив за 10-минутную поездку 50 центов. Это принесло организаторам почти 730 тысяч долларов – на то время заоблачная сумма.

Памятные даты: в 1948 году фирма грамзаписи «Columbia Records» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 музыкальные минуты. Это стало революцией в музыкальной индустрии - на смену тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы.

В 2004 году первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» вышел в космос. Запуск был осуществлен в рамках масштабного конкурса на приз в 10 миллионов долларов. Он и оказался в руках создателей корабля.

Неофициальные праздники - День летнего солнцестояния, День солнечных зайчиков и День цветка.

Именины у Василия, Константина, Феодора, Ефрема и Павла.

22 июня

В пятницу - День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов), которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР, а в его состав тогда входила Украина, потерял около 27 миллионов человек. День был учрежден в 2000 году указом президента. Пока его никто не отменял.

Памятные даты: в 1889 году Германия первой в Европе ввела пенсии по старости. Характерная черта немецкого подхода состояла в том, что социальное страхование было обязательным и основанным на взносах. И работодатели, и работники должны были вносить средства на его финансирование. Права на пенсию основывались на ранее выплаченных взносах. В принципе, это та система, на которой основаны все пенсионные системы цивилизованного мира, и которую уже не одно десятилетие пытается внедрить Украина.

В 1960 году произошел официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Никита Хрущев обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав генсека ревизионистом – отступником от «красных» постулатов.

Неофициальные праздники - День лоботрясов и День подмигивания кошкам.

Именины у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Феклы, Ивана и Алексея.

23 июня

В пятницу - Международный олимпийский день. Идея о его установлении впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а через год она была одобрена официально.

Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило то, что в июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Его «олимпийскую» идею одобрили. Первые олимпийские игры современности прошли в 1896 году в Греции, среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие, в Олимпийских играх 2004 года в Греции, приняли участие уже около 15 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта.

23 июня - Международный день вдов, первый раз его отмечали в 2011 году. Он учрежден Генассамблеей ООН в 2010 году. По данным Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день в мире насчитывается около 250 миллионов вдов, из них 115 миллионов испытывают нищету. Очень много вдов проживает в странах, где бушуют вооруженные конфликты, что касается и Украины. Оставшиеся без мужской поддержки женщины требуют особой заботы государства, как и внимания сограждан.

23 июня считается Днем рождения пишущей машинки. Этот аппарат изначально придумали для последовательной нумерации книжных страниц Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден. От этого устройства и ведет свое начало пишущая машинка, которая была запатентована изобретателями в этот день в 1868 году. Она была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. Именно от этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Но клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась такой же. Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шоулза не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Remington No.1». 1 марта 1873 года фирма Remington and Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке. После Гражданской войны в США (1861-1865) фирма Remington, расширив ассортимент своей продукции, кроме оружия начала выпускать швейные машинки. Это отразилось и на моделях пишущих машинок: их украсили веселыми цветочными узорами и стали крепить на станину швейной машинки таким образом, что нажатие на педаль вызывало возврат каретки.

Еще 23 июня – День рождения хула-хупа. Родоначальники промышленного производства – мастера игрушек Ричард Кнерр и Артур Мерлин, основатели калифорнийской компания Wham-O. Не совсем обычное название Wham-O означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка. Идею хула-хупа им подсказал житель Австралии, который рассказал, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи вокруг талии. Хала-хуп был запатентован 23 июня 1964 года. Тем не мене, история обруча уходит в древние времена - окаменелые хала-хупы находили при раскопках в Египте, а в Британском музее находится античная ваза, на которой изображен атлет, крутящий обруч.

Памятные даты: в 2004 году правительственная комиссия Японии разрешила клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях, а в 2016 году граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза. По сей день этот выход не состоялся. Но процесс, обросший скандалами и спекуляциями, активно обсуждается в европейских официальных кругах.

Неофициальный праздник - День тайных посланий.

Именины у Василия, Александра, Антонины, Ванды, Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семена и Николая.

24 июня

Ежегодно в последнее воскресенье июня украинская молодежь отмечает национальный праздник — День молодежи. Он установлен в 1994 году указом президента по инициативе молодежных объединений и организаций. К категории «молодежь» в Украине относятся граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 23% населения страны, составляют молодые люди.

Памятные даты: в 1934 году столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

После революции 1917 года большевики долгое время не могли закрепиться в Киеве. Поэтому в 1919 году решили сделать центром страны Харьков. Однако в 30-х годах после коллективизации, голодомора, искоренения «врагов народа» и превращения Украины в «советский рай» возник вопрос о Киеве как исторической столице. Вопрос о переводе правительства Украины из Харькова в Киев решался в Кремле, лично Сталиным. Переезд объяснялся необходимостью «приближения правительства Украины, центрального партийного и советского аппарата к важнейшим сельскохозяйственным районам, которые были расположены на Правобережье». Эксперты уверяют, что главной целью было присоединение Левобережья к России, особенно Донбасского региона, который уже на то время был промышленным центром. Но потом от этих планов отказались.

Торжества в день переезда начались на вокзале, перебравшись к оперному театру. А затем стали распределяться помещения для новых органов власти, «старых» жителей выселяли силой. В первый год пребывания Киева в столичном статусе все свободные участки центральных улиц были застроены, а с 1936 года, с началом генеральной реконструкции города, уплотнили центральные кварталы и начали освоение новых районов. В 1937 году было проведено новое размежевание: вместо пяти было создано восемь административных районов, а через год - девятый. К 1941 году в городе проживало 847 тысяч жителей, границы столицы расширились до 68 тысяч га. На сегодня площадь Киева составляет 839 кв. километров. Численность жителей – более 3 миллионов, по неофициальным данным – более 5 миллионов.

В 1959 году мир впервые услышал «Кузькину мать». Это выражение в то время генсек Компартии СССР Никита Хрущев публично употребил на первой в СССР американской национальной выставке, которая состоялась в Москве. Президент Ричард Никсон, приехавший на ее открытие, знакомил Хрущева с экспозицией. Скандал произошел у макета жилого дома, сделанного в натуральную величину и показанного в разрезе, поэтому была видна вся его начинка. Люди стояли у макета с открытым ртом – советских людей, которые в большинстве не знали, что такое телевизор, поразил быт рядовой американской семьи: шикарные холодильники, посудомоечная и стиральная машины, масса всякой прочей полезной бытовой техники, о существовании которой они и не подозревали. Хрущев раскритиковал увиденное – мол, советскому человеку этот буржуазный изыск чужд, глупо строить коттедж для каждой семьи, когда можно возвести многоквартирный дом и обеспечить жильем сразу сотни людей. Спор перешел на более высокий уровень, собеседники переключились на глобальные философские вопросы, стали выяснять, какой строй более прогрессивен и перспективен. Никита Сергеевич заявил, что Советский Союз догонит и перегонит Америку, и, мол, вообще: «Покажем мы вам Кузькину мать!» Переводчик от неожиданности растерялся и произнес неловкую фразу о матери Кузьмы. В США так и не поняли, что же подразумевал советский лидер. Хрущев повторил понравившееся ему выражение во время визита в США в том же 1959 году. Когда он ехал по Лос-Анжелесу и смотрел на окружающую его сытую жизнь, вдруг снова вспомнил и Кузьку, и его мать. И сам же себя выручил: «Что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела!»

Неофициальный праздник - День разноцветных стекол.

Именины у Ефрема, Варфоломея, Варнавы и Марии.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная