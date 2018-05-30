В родном селе Олега Винника похоронили его мать (видео)

Церемония пышной не была, а журналистов не подпускали и близко.

В родном селе певца Олега Винника похоронили его мать. С 80-летней Анной Яковлевной попрощались в Червоном Куте в Черкасской области.

Как сообщает ТСН, церемония пышной не была, на прощание собрались родные и односельчане, а журналистов не подпускали и близко. Провести в последний путь мать приехал и Олег Винник.

Анна Винник умерла два дня назад, а накануне певец выступил на переполненном городском стадионе Тернополя. Концерт Винника традиционно собрал аншлаг, поклонницы дарили ему цветы, сами же покупали товары с его портретом. Винник посвятил концерт памяти своей мамы и заявил, что это она просила его никогда не отменять выступления.