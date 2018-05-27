Календарь событий: день рождения парашюта, праздник падающих шкафов и кукурузные хлопья против онанизма

28 мая

В понедельник нет официальных международных праздников. Неделя начинается с Дня брюнеток. Неизвестно, как появился этот праздник, но самая распространенная версия – он возник как «ответ» Дню блондинок, который отмечается с 2006 года 31 мая. Кстати, однозначного мнения о дате праздника нет, его отмечают и 7 июня, и 4 июля, и 8 августа, но самая популярная дата - 28 мая. Обладательниц темного цвета волос всегда ассоциируют с практичностью, сдержанностью и мудростью, в то время как блондинок многие считают беспечными и даже глупыми. И хотя на самом деле такие стереотипы беспочвенны, но традиция разделять женщин на брюнеток и блондинок прочно укоренилась в обществе. Самые известные представительницы сегодняшнего дня - безупречно умные и красивые брюнетки - женщина-стиль Коко Шанель, актриса, которую называли самим совершенством Одри Хепберн, итальянка Моника Беллуччи, «Клеопатра» Элизабет Тейлор, богиня балета Майя Плисецкая, неповторимые Пенелопа Крус и Анджелина Джоли…

Из памятных дат выделяются следующие:

В 1742 году в этот день в Лондоне был открыт первый в мире крытый плавательный бассейн. В лондонских газетах писали: «Сегодня в банях в Лемон Сант Гудменс Филдс открыт плавательный бассейн длиной около 43 футов (13 м). Температура воды в нем будет поддерживать­ся постоянной, и она будет всегда чистой. Бассейн предназ­начается для плавания и обучения. По просьбе посетителей, работники бассейна могут оказывать помощь желающим научиться плавать. Есть возможность также воспользоваться отличной холодной ванной. Постоянным клиентам оказываются обе услуги за гинею». Кстати, бассейн могли посещать только джентльмены, женщинам вход в него был запрещен.

А в 1763 году 28 мая в Киеве открылась первая школа по обучению живописи. Она представляла собой объединение келейных иконописцев Киево-Печерской лавры в единую мастерскую. Работы мастерской на протяжении всей ее деятельности считались высочайшего технического и художественного уровня, а мастера слыли своим профессионализмом во всем православном мире.

28 мая есть неофициальные праздники с достаточно показательными названиями, создателями которых являются сообщества в Интернете, - День поиска купальника в полоску, День незваного гостя, День воспоминаний о беззаботном детстве и День пушистого одуванчика.

Именины у Анастасии, Дмитрия, Макара и Пахома.

29 мая

Во вторник - Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Он был учрежден в 2002 году Генассамблей ООН. Эта дата призвана воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. За 70 лет под флагом ООН прошли службу более 1 миллиона мужчин и женщин. Сегодня в 14 операциях по поддержанию мира на четырех континентах проходят службу более 100 тысяч военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников из 125 стран. Украинские миротворцы, начиная с 1992 года – момента отправки первого нашего батальона под эгидой ООН в Сараево – добились вхождения Украины в топ-4 сильнейших европейских стран, которые предоставляют миротворческий контингент (после Италии, Франции и Испании).

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году. Здоровый образ жизни с каждым годом становится все популярней. Вероятно, это когда-нибудь решит проблему пищеварения, с которой столкнулись многие современные люди. По данным ВОЗ, на сегодня 50-60% населения планеты страдает от этого недуга. В крупных городах цифра порой достигает 90%! И первоочередную роль играют неправильное питание, качество продуктов, вредные привычки, а также стрессовое состояние, испытываемое сейчас многими людьми практически постоянно. Берегите себя – кроме вас этого никто не сделает. К тому же, лечиться сейчас очень дорого.

Из памятных дат обращает на себя внимание следующая: 118 лет назад, 29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала новую торговую марку - «Эскалатор», впоследствии давшая имя всем автоматическим лестницам. Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Между тем, патент на производство устройства «эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Ж.Рено, но именно «Отис» начала производство чудо-лестниц. На сегодня без них было бы трудновато. Особенно лентяям, к которым, видимо, и относился Ж.Рено…

Неофициальные праздники - День новой клавиатуры, День коротких рекламных роликов, День без объединения пеньюара и чулок и День откровенной фотосессии.

Именины у Александра, Георгия, Ефрема, Касьяна, Лаврентия, Федора и Модеста.

30 мая

В среду католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк - покровительницы военных и Франции в целом. Поставленная во главе армии во время англо-французской войны эта 17-летняя девушка проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Она прорвалась с войсками в осажденный англичанами Орлеан и 8 мая 1429 вынудила их снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой. Напуганная ее популярностью среди народа, верхушка знати предала свою защитницу. Она попала в плен, а в итоге, церковный суд в Руане обвинил Жанну д’Арк в ереси и колдовстве и приговорил к сожжению на костре. 30 мая 1431 года, 587 лет назад Жанну казнили. Так погибла Орлеанская дева, ставшая национальным героем Франции. В 1455-1456 годах в Бурже прошел процесс посмертной реабилитации Жанны д'Арк. А 16 мая 1920 года указом папы Бенедикта XV она была причислена к лику святых.

Также 30 мая - Международный день феминизма. После возникновения во второй половине ХХ столетия движения за равноправие женщин сторонники идеологии выдвинули инициативу о создании Международного дня. По одной из версий, дата приурочена ко дню казни Жанны д’Арк – героя англо-французской войны. По второй - 30 мая 1932 года в Германии был принят первый «феминистский» закон - «О юридическом положении женщин-чиновников». Движение за равноправие женщин под названием феминизм с ярко выраженной радикальной позицией появилось конце 1960-х годов и сразу же вызвало бурную реакцию у мужчин. Равноправие, самостоятельность - очень нужны, но все-таки быть женщиной – привилегия.

Из неофициальных праздников - День желтых от одуванчиков носов.

Именины у Андроника, Давида, Евдокии и Ефросиньи.

31 мая

В четверг - Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Сейчас он входит в систему всемирных и международных дней ООН. Когда основывали праздник, заявили о цели – добиться исчезновения в 21 веке проблемы табакокурения. 21 век наступил, но проблема осталась. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек. При этом более 600 тысяч из них, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. Ученые заявляют, что при отсутствии решительных действий по борьбе с табакокурением, к 2030 году цифра вырастет до 8 миллионов человек.

31 мая - Всемирный день блондинок. Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе». Согласно выводам ученых, настоящая блондинка - явление редкое, не исключено, что к 2200 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. По мнению ученых, последний человек со светлыми волосами родится в Финляндии, именно там проживает самое большее количество светловолосых людей на душу населения.

Из памятных дат - 159 лет назад были запущены в работу часы на знаменитой лондонской башне Биг-Бен. Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 стороны света. Сделаны они из бирмингемского опала, каждый диаметром 7 метров. В основании циферблатов - латинская надпись: «Боже, храни нашу королеву Викторию I». По периметру башни начертана фраза на латыни: «Хвала Господу». Часовые стрелки длиной 2,7 метра отлиты из чугуна, а минутные - 4,2 метра – сделаны из медного листа. Часы долгое время считались самыми большими в мире. Первый удар молота о Биг-Бен точно совпадает с первой секундой начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, учитывается дневная температура и давление. Но и эти часы иногда опаздывают или спешат. Правда, погрешность небольшая – 1,5-2 секунды. А чтобы исправить положение, нужен лишь... старый английский пенни. Никто уже не помнит, кому пришла в голову мысль использовать монетку, но идея сработала. Пенни, положенная на маятник длиной 4 м, ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель добивается точности.

31 мая можно считать днем рождения кукурузных хлопьев. Именно в этот день в 1884 году американский врач, пропагандист вегетарианстваДжон Харви Келлог их запатентовал. По сути – это начало кулинарной истории под названием «сухие завтраки». Они прочно вошли в нашу жизнь - спешащему на работу миру не до изысков и национального колорита, выручают сухие смеси на любой вкус. Джон Харви Келлог изобрел хлопья в соавторстве со своим младшим братом Уиллом. Они случайно оставили кусочки пшеницы на кухонной плите. Спустя время, обнаружили, что засохшие комки очень даже съедобны, особенно если их спрессовать скалкой. А проделав то же с кукурузой, Келлог сотворил мини-революцию в гастрономии. Кстати, Келлог был яростным противником мастурбации. В одном из своих трактатов он перечислил 39 заболеваний, вызываемых рукоблудием, в том числе окостенение суставов, общее одряхление и эпилепсию. Собственно, именно для борьбы с онанизмом Келлог разработал вегетарианскую диету, включавшую хлопья на завтрак. Мясо же, по мнению ученого, пробуждало чувственность.

Неофициальные праздники - День зажигательных танцев, День самозащиты и День кареглазой красотки.

Именины у Давида, Исаака, Матроны, Павла, Семена, Фаины, Федота, Кристины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Александры и Клавдии.

1 июня

В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это - один из самых «пожилых» международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. История умалчивает, почему была выбрана дата 1 июня. У этого праздника есть свой флаг: на зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные человеческие фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Они символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли - символ общего дома. Но дом, похоже, не гостеприимен. По данным ВОЗ, только из-за загрязнения окружающей среды ежегодно умирает 1,7 миллиона детей. Украина присоединилась к празднованию Дня защиты детей с 1998 года. В последние годы в нашей стране ситуация с защитой детей критически ухудшилась. Это связано с вооруженной агрессией России на Донбассе, где жизнь детворы ежедневно подвергается опасности. По данным ЮНИСЕФ, в ходе конфликта в Украине пострадали более 5 млн человек, из них 1,7 млн – дети. Число погибших детей измеряется сотнями, десятки тысяч продолжают находиться в серой зоне.

Еще 1 июня, что созвучно с Днем защиты детей, - Всемирный день родителей. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. И, начиная с 2013 года, отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета. Именно родители, что подразумевает понятие «семья», несут ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы они были счастливы, росли в любви и понимании, и тогда их развитие будет гармоничным.

В пятницу также - Всемирный день молока. Праздник сравнительно молодой – его впервые отметили в 2001 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Между тем, несмотря на «всемирный» статус праздника, ряд стран решили отмечать свой, отдельный, День молока. Так, в Австралии он приходится на 26 сентября, в Финляндии - на 3 июня, в Малайзии - на 11 июня. Кстати, близкая «родственница» молока – сгущенка – появилась на свет, благодаря американцу Гейлу Бордену, который потратил не один год на разработку технологии длительного хранения молока.

1 июня считается Днем рождения самого знаменитого героя комиксов - Супермена. В этот день в 1938 году он появился в первом номере американского журнала Action Comics. Сейчас первые комиксы о Супермене продаются на аукционах по суперценам... Приключенческую историю придумал Джерри Сигел (1914–1996), а известный всем образ здоровячка в облегающем синем костюме с красной буквой S на груди создал художник Джо Шустер. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году.

Неофициальный праздник - День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями.

Именины у Корнила, Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Димитрия, Сергия, Иоанна, Игнатия и Олега

2 июня

2 июня - Международный день очистки водоемов, главным событием которого является глобальный субботник. Он проводится с 1995 года в большинстве стран мира под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. На сегодня проблема загрязнения окружающей среды - одна из основных на планете. В водоемы ежегодно сбрасывается огромное количество загрязненных вод. Погибают наиболее чувствительные организмы, разрушается сбалансированность природы. И всему виной – безответственная деятельность человека. Вернуть все на круги своя невозможно, но изменить ситуацию к лучшему виновник происходящих на Земле катаклизмов обязан. Хотя бы в этот день.

Из памятных дат выделяются следующие:

В этот день в 1946 году в Италии по результатам референдума была упразднена монархия и провозглашена республика. Что немаловажно - женщинам было предоставлено право голоса.

В 1953 году 2 июня в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация королевы ВеликобританииЕлизаветы II. Тогда ей было 25 лет. Впервые это событие транслировалось по телевидению. Сейчас королеве 92 года, но несмотря на почтенный возраст, чувствует она себя превосходно. Плюс, 70 лет благополучного брака. Видимо, играет свою роль образ и режим жизни, который более 60 лет остается неизменным. О своих традициях королева не рассказывает журналистам, но ВВС поведала. Так, завтрак Ее Величества строго в 9 утра, причем в одиночестве. Меню стола, как и у подданных - кукурузные хлопья с парой ложек сухофруктов, вареное яйцо, тост с вареньем и чай с молоком. К этому времени, за исключением Рождества, когда у королевы выходной, ее личный секретарь готовит знаменитый «красный портфель» с документами для ознакомления и подписи монарха. После идет время ответов на корреспонденцию - чернильной ручкой на специальной бумаге и обязательно со словами благодарности. Потом занятия по настроению - езда верхом, прогулки в парке, встречи и приемы. К четырем часам королевской чете подают обед - чай с пирожными, печеньями и бутербродами. Больше всего Елизавета любит бисквиты – медовый, имбирный, фруктовый или шоколадный. Бутерброды подаются, как минимум, двух видов - с огурцами, копченым лососем, яйцами и майонезом, ветчиной и горчицей. Через пару ч асов следует дань традиции английской аристократии - вечерняя ванна перед ужином, который начинается с напитков. Ее Величество предпочитает коктейль из джина с вермутом. На ужин королева предпочитает блюда, приготовленные из дичи или рыбы из ее поместий. Экзотическую пищу она не любит. Вот так выглядит один день Английской королевы.

Среди не официальных праздников 2 июня - День падающих шкафов, Праздник запуска бумажных змеев и самолетиков.

Именины у Александра, Алексея, Ивана, Никиты и Тимофея.

3 июня

В воскресенье – национальные праздники. Первый из них - День работников водного хозяйства Украины, который отмечается ежегодно в первое воскресенье июня согласно указу президента от 2003 года. На сегодня в нашей стране насчитывается 1160 водохранилищ общим объемом почти 55 куб. км, более 28 тысяч прудов, 7 больших каналов. Водным хозяйством Украины эксплуатируются водопроводы общей протяженностью свыше 3400 километров. Общая площадь земель в Украине, которые нуждаются в орошении, составляет 15 млн гектаров, а орошается лишь 2,5 млн гектаров, или 7% площади сельхозугодий. Так что у работников этой сферы дел – немерено.

Еще 3 июня - День работников местной промышленности Украины. Он учрежден тоже указом президента в 2002 году. Предприятия местной промышленности – это небольшие фабрики, заводы, промпредприятия, фирмы, объединения, научно-исследовательские и другие организации. На сегодня они производят широкий ассортимент продукции, который насчитывает более 15 тысяч наименований товаров хозяйственного потребления и бытового назначения. Как правило все эти предприятия - градообразующие. От них зависит развитие местной громады.

Из памятных дат выделяется одна - 233 года назад, 3 июня 1785 года «родился» парашют – французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал свое «детище» в Лондоне. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку. Она приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел очередной эксперимент - с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Это произошло 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе.

А 3 июня 2004 года в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа «Немо». Его глубина составляет 33 метра.

Неофициальные праздники – День прогульщика и День вспоминания о снеге.

Именины у Елены, Касьяна, Кирилла, Константина, Михаила, Федора и Ярослава.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная