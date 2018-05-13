Календарь событий: что нас ждет на будущей неделе

14 мая

В понедельник нет всемирных и международных праздников, но есть очень важные памятные даты. В этот день 70 лет назадсвою независимость получило государство Израиль. Величайший политический деятель Давид Бен-Гурион 14 мая1948 года зачитал Декларацию независимости Израиля и возглавил молодое государство. Именно под руководством Бен-Гуриона Израиль отстоял свою независимость в Арабо-израильской войне 1947- 1949 годов. Бен-Гурион считается одним из отцов-основателей Израиля, это он заложил фундамент еврейского государства, напрямую повлияв на решение ключевых вопросов и формирование основных институтов страны. При создании Израиля в Декларации о его независимости было сказано, что в ноябре 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой еврейское независимое государство Израиль было создано в Эрец-Исраэле. В 1949 году кнессет (парламент Израиля) принял закон о национальном празднике в 5-й день месяца ияра, получившем название Йом ха-Ацмаут – День Независимости.

Среди памятных дат есть и та, которая касается Украины. 14 мая 1975 года киевское «Динамо» впервые в своей истории завоевало футбольный Кубок Кубков. В этом европейском турнире участвовали победители национальных кубковых турниров стран-участниц УЕФА. Первый розыгрыш прошел в сезоне 1960-61 годов, последний - 1998-99 годах.

Еще 14 мая считается Днем рождения вазелина. 140 лет назад, в 1878 году, название «вазелин» было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак. Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чезбро. В этом изобретении ученому «помогли» нефтяники – «жуткую» тягучую смесь он увидел, наблюдая за их работой. В дальнейшем поразительную ранозаживляющую способность этого вещества Чезбро продолжил совершенствовать. И у него все получилось - вазелин до сих пор востребован в медицине и косметологии.

Среди неофициальных праздников - День большого бодуна и День смешных нелепиц.

Именины у Пафнутия, Евфимия, Игнатия, Макара, Тамары и Нины.

15 мая

Во вторник очень светлый праздник - Международный день семей. Он учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Закон природы не в силах изменить ни время, ни мода - семья хранит человеческие ценности, культуру и историческую преемственность поколений. А еще семья - источник любви, уважения, именно она является основой любого цивилизованного общества.

Еще 15 мая - Международный день климата. Сохранение климата стало одной из самых насущных проблем человечества. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий - все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на жизнь человека и окружающей природы в целом.До сих пор наука не ответила на главный вопрос – когда наступит катастрофическое изменение климата. Но, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить это человечеству вполне под силу. Нужно только сильно захотеть…

Также во вторник - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Речь идет о людях, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. День учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году. Что касается даты, то именно 15 мая 1997 года немецкий Бундестаг издал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовали нацисты за отказ от службы по личным убеждениям. 15 мая 2001 года, в четвертую годовщину с начала празднования этой даты, в бывшем концентрационном лагере «Бухенвальд» открыли мемориальный камень в память отказников.

Еще 15 мая США отмечают Национальный день шоколадных чипсов – очень аппетитный праздник.

Именины у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа и Михаила.

16 мая

В среду - День биографов. Дата выбрана не случайно – в этот день в 1763 году в лондонском книжном магазине встретились Сэмюэл Джонсон (1709-1784), или Доктор Джонсон, как его чаще называли - выдающийся критик и поэт, создатель «Толкового словаря английского языка», и Джеймс Босуэлл (1740-1795). Шотландцу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет быть его биографом. «Жизнь Сэмюэла Джонсона», по мнению многих литературных критиков, стала величайшей биографией на английском языке, популярной и читаемой по сей день. Кстати, слово биография произошло от двух древнегреческих слов - жизнь и пишу. Именно благодаря труду биографов до наших дней дошли самые интересные сведения о жизни великих людей разных эпох.

Среди памятных дат: в 1929 году в Голливуде состоялась первая церемония вручения кинопремий, которые позже назвали «Оскарами»; в 1983 году Лондонская полиция впервые использовала для наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки, блокирующие устройства.

Есть в среду и неофициальные праздники – День подлиз и День танцев с привидениями.

Именины у Тимофея, Петра, Феодосия, УльяныирПавла.

17 мая

В четверг – Всемирный день электросвязи и информационного общества. Он был учрежден 17 мая 2006 года Генассамблеей ООН. Это праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. До 2006 года этот день праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций, который отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи. Дата выбрана неслучайно - 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное соглашение, и был основан Международный Телеграфный Союз, с 1932 года - Международный Союз Электросвязи.

Еще 17 мая - Международный день борьбы с гомофобией. Термин «гомофобия» появился в 1972 году – его употребил для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств психиатр Джордж Вайнберг. До этого само состояние было общественной нормой. Идею об учреждении 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн. Дата привязана к тому, что 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Этот День официально отмечается, начиная с 2003 года. А его признание говорит о том, что нетерпимости в отношении к тем, кто не похож на тебя, нет места в цивилизованном обществе.

Еще 17 мая - День рождения Интернета, который был утвержден международным стандартом WorldWideWeb в 1991 году. Таким образом, всемирная паутина получил собственную жизнь. Как и любое другое великое изобретение, Интернет заработал не только восторги в свою сторону, но и нарекания. Тем не менее, сейчас трудно представить, как можно было еще двадцать лет назад обходиться без него. Благодаря Интернету у людей появились безграничные возможности, правильно используя которые можно полностью изменить свою жизнь.

Одна памятная дата заслуживает внимания – 17 мая в 1916 году в Англии впервые в мире был совершен переход на летнее время. Это нововведение, к сожалению, прижилось, и сейчас стрелки часов «крутят» десятки стран.

Именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии и Ивана.

18 мая

В пятницу скорбная дата - День памяти жертв депортации народов Крыма. Именно 18 мая 1944 года в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Их депортация проводилась по незаконным обвинениям сталинским режимом СССР. К 20 мая было выселено более 180 тысяч человек. По официальным данным, в целом из Крыма было депортировано более 200 тысяч крымских татар (свыше 47 тысяч семей). В первые годы ссылки большая часть высланных погибла от голода и болезней.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». В 1990 году Совет министров СССР принял постановление «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». С этого времени началось массовое возвращение депортированных народов. Но в 2014 году крымские татары снова столкнулись с бедой– Россия аннексировала Крым, и гонения этого народа начались сызнова.

Еще 18 мая - Международный день музеев. Он был учрежден в 1977 году Международным советом музеев (ICOM). День отмечается более чем в 150 странах. В этот праздник многие музеи мира открывают свои двери для всех желающих бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии. Нередки в этот день и фестивали, самый знаменитый из которых - «Ночь музеев». Он проводится во многих городах, как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

18 мая есть и очень красочный праздник - День розовой пантеры. Он был учрежден в 2015 году Королевством любви – сообществом френдов, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие натуры. Розовая Пантера – популярный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любим как детьми, так и взрослыми. Девиз этого дня - «Thinkpink!» («Думай по-розовому!»), или другими словами - «Думай творчески!». Кроме веселых творческих вечеринок и выставок к празднику заведено выпекать космическое печенье Fairy в виде бинарного кода из нулей и единиц, которое подается на тарелочках с розовой каемочкой.

Именины у Ирины, Якова и Адриана.

19 мая

В субботу праздники родные, украинские. В третью субботу мая у нас отмечается профессиональный праздник работников науки - День науки. Он установлен указом Президента в 1997 году. Высшей государственной научной организацией Украины является Национальная академия наук, образованная 27 ноября 1918 года. В свое время она была старейшей и самой большой из академий, которые работали в Советском Союзе. Сегодня НАН включает более 170 научных учреждений, в которых работает почти 35 тысяч человек (общая численность работающих, с учетом организаций опытно-промышленной базы и сферы обслуживания, составляет примерно 43 тысяч человек). Кроме того, в нашей стране действуют 1400 научно-исследовательских институтов, более 300 высших учебных заведений. Правда, в последние годы государство стало относиться к науке «пренебрежительно», традиционно - на самое важное не хватает средств.

С 2003 года 19 мая в Украине отмечается День Европы. Главной целью праздника является демонстрация стремления к сближению со странами Европейского Союза в связи с планами Украины вступить ЕС.

Среди памятных дат выделяется одна – 19 мая 1926 года американский изобретатель и предприниматель, получивший 1093 патента в США и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовавший телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработавший один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания -Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили поговорить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!».Кстати, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году за свои заслуги он был награжден высшей наградой США -Золотой медалью Конгресса.

Среди неофициальных праздников - День рождения Кубика Рубика, День парусов на горизонте и День пищевой революции.

Именины у Дионисия, Михея, Ивана, Василия и Дениса.

20 мая

В воскресенье - Всемирный день метрологии. Дата выбрана в честь подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции».В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран. В настоящее время, благодаря внесенным в 1921 году в документ изменениям, она насчитывает около 50 государств-участниц. На основе Метрической конвенции было создано Международное бюро мер и весов - первая международная научно-исследовательская лаборатория, также были установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук. В Международном бюро мер и весов, которое находится во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц - метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления.

20 мая также отмечается профессиональный праздник – Всемирный день травматолога. Единственное, о чем думаешь в этот день, чтобы этот врач никогда не понадобился. Но если уже пришлось «приобщиться», то пусть все пройдет гладко.

Еще 20 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа. Впервые его отметили в Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни - красная ленточка. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, на Земле живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита, и каждый день эта цифра растет на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных - молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерлиоколо25 миллионов человек. Около двух третей всех заболевших СПИДом живут в Африке. Украина по показателю заболевших и инфицированных лидирует в Европе.На начало 2017 года в нашей стране проживало 238 тысяч людей с ВИЧ всех возрастных категорий. С 1987 года по июнь 2017 года зарегистрированы почти 307 тысяч человек с диагнозом ВИЧ, почти 98 тысяч людей со СПИДом и свыше 43 тысяч смертей от СПИДа. В течение десяти месяцев 2017 года в стране каждый день регистрировали 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, 24 заболевания СПИДом и 8 случаев смерти от СПИДа.

И о хорошем: 20 мая в Украине - День банковских работников. Он был учрежден указом президента в 2004 году. Как будут отмечать свой профессиональный праздник банкиры – покажет время. Но им не стоит забывать – деньги любят тишину.

Среди памятных дат – в 1873 году фирма «ЛивайСтросс энд компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это - официальная дата дня рождения джинсов. Вечная одежда – на все поколения: удобно, практично и стильно.

Еще 20 мая 1895 года в Нью-Йорке состоялся первый коммерческий просмотр фильма - 4-минутной ленты о боксерском поединке.

Именины у Нила, Акакия, Иоанна, Антония, Давида, Зинона, Фаддея, Иосифа, Михаила, Степана и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная