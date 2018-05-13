Дизайнер Виноградская прогулялась под луной и сделала предложение послам

Вчера в столичном Октябрьском дворце (Международном дворце культуры и искусств) состоялось своеобразное культурное событие: украинская дизайнер Голда Виноградская представила публике новый формат показа мод – такой себе fashion-musical под названием «Прогулка под луной».

Особенностью “Прогулки” было то, что участие в показе принимали не обычные модели, а актрисы и балерины. Модели вместо того, чтобы, напыжившись, ходить по сцене, танцевали, кокетничали, как будто флиртовали с мужчинами. Все действо сопровождалось классической французской музыкой.

Коллекция была представлена костюмами из жокарда, вечерними платьями из шелка и органзы, пальто из лаке. Дизайнер Виноградская говорит, что все ткани она привезла из Франции. Одежда сшита в Украине, а сумки – в Италии. Коллекция была выдержана в классическом стиле, с элементами романтизма.

Создавали этот «эстетичный каприз» сама госпожа Голда, которая работает для французско-украинской торговой марки женской одежды Jolie Dame, а также дизайнер Наталия Корнева, которая представляет голландскую марку сумок и аксессуаров Sotto Voce. Бижутерию, которая была на моделях, создал бельгийский дизайнер Шарон Леоби (марка Queens).

Режиссером мюзикла-показа выступила Голда Виноградская. Это был дебют, но дизайнеры уже получили приглашения из Днепропетровска, Донецка, Москвы, Германии, Голландии...

Госпожа Виноградская утверждает, что «Прогулка под луной» – задумка вполне оригинальная, ничего подобного ни за рубежом, ни в Украине они не видели.

Коллекция рассчитана на женщин от 18 лет...

– У нас нет ограничений, в том числе и ценовых, – сказала дизайнер. – У нас есть одежда на любой вкус и бумажник. Мы будем служить всем женщинам, а не только тем, кто, скажем, богаче, стройнее или красивее.

Виноградская пригласила на показ довольно много послов и сделала им предложение – создать международную общественную организацию в отрасли моды, которая будет называться Fashion Planet.

– Fashion Planet будет объединять разные торговые марки мира, – говорит хозяйка вечера, – потому что именно они диктуют моду в мире и одевают население. Сюда могут входить производители ткани, фурнитуры, обуви, аксессуаров. Есть также предложение проводить ежегодные фестивали моды. Такого в Украине еще не было... Это способствовало бы воспитанию квалифицированных специалистов в легкой промышленности.

По словам Голды Виноградской, где-то полсотни посольств уже отозвались на ее предложение.

– Я часто езжу по Европе, и там многие люди считают Украину государством с большими возможностями. И мы хотим реализовать эти возможности... Хотим создать что-то новое, свое... Потому что, к сожалению, украинская Неделя моды не дает возможности для развития бизнеса. Там можно лишь раз в полгода показать свою коллекцию есть полтысячи человек, которые сидят в зале, и дальше дело не движется... Нам как раз хотелось отойти от подчеркнутой богемности.

– Если кто-то из украинских дизайнеров захочет к нам присоединиться – добро пожаловать, – сказала госпожа Голда. Мы всегда открыты: Киев, ул. Ветрова, 19; тел. 209 95 06.

Оксана Климончук