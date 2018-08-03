Бомбоубежища столицы: как попасть в «укрытие» и можно ли в нем выжить

Не стихающая агрессия России на Донбассе, а также постоянные прогнозы аналитиков о возможном переходе военных действий в активную фазу, сообщения СБУ о раскрытии сотен подготовок терактов в год, вынудили власть снова заговорить о сооружениях гражданской защиты, проще говоря - о бомбоубежищах. И нынешние заявления насторожили.

Так, по словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, только 10% бомбоубежищ страны готовы к эксплуатации. «Согласно статистике, на сегодня только 10% сооружений гражданской защиты готовы к эксплуатации полностью. 60% - частично готовы и 30% совсем не готовы… В условиях военной агрессии на Востоке, в условиях повышения количества террористических актов, в тех условиях, которые происходят сейчас, нам необходимо решить все эти вопросы. Мы должны всегда быть готовы», - сказал Зубко, добавив, что Минрегион хочет обязать застройщиков оборудовать новые дома бомбоубежищами, которых, как «случайно» выяснилось, в новостроях нет.

Любопытно, что такую печальную статистику констатировал тот же вице-премьер, который в марте 2015 года, после года активного восстановления бомбоубежищ по решению властей, лично заявлял о их полной готовности в 20 областях Украины. Тогда он подчеркнул, что все бомбоубежища в населенных пунктах находятся на балансе местных властей, поэтому именно они должны финансировать их содержание, мол, децентрализация им в помощь. Вероятно, если судить по нынешним заявлениям Зубко, децентрализация не помогла...

Но УНИАН все же решил проверить несколько бомбоубежищ столицы, используя опубликованный Киевской горгосадминистрацией в 2015 году список сооружений для защиты населения при чрезвычайных ситуациях, на предмет того, сможет ли в них укрыться население в случае военных действий, теракта или стихийного бедствия.

«Укрытия» столицы: без права доступа

Согласно перечню КГГА, который представляет собой объемный фолиант, практически в каждом из домов постройки 30-50-х годов прошлого столетия (так называемых сталинках) «укрытиями» являются подвалы. Вечно готовящийся к войне и после завершения второй мировой, закрытый «железным занавесом», СССР к созданию таких объектов подходил с особой «трепетностью». Но время внесло свои коррективы…

Свое исследование УНИАН начал с сердца столицы - Крещатика. На указанных в списке мэрии домах никаких опознавательных знаков с надписью «Укрытие» не было. Ни дворники, ни охрана не знают, как можно попасть в «бомбоубежище». Зато охотно поделятся своими наблюдениями старожилы центра столицы. «Никакого бомбоубежища здесь нет. Подвалы все арендуются магазинами и офисами, или завалены всяким мусором», - в унисон говорят жильцы десятка обследованных нами домов.

Но даже если нам удалось определиться с входом в подвал, попасть внутрь оказалось невозможным: на дверях висели амбарные замки, а некоторые входы были завалены стройматериалами.

Мы обратились в местный ЖЭК с просьбой помочь осмотреть «укрытия». Но там заявили, что это - «секретные объекты», в них можно попасть только по разрешению горадминистрации. А на вопрос – где, случись самое худшее, жители домов могли бы взять ключи от подвалов, чтобы в них укрыться от опасности, в ЖЭКе не ответили, посчитав его неуместным – «не нагнетайте ситуацию».

Услышав этот разговор, пожилой мужчина – один из тех, кому, в случае чего, не удастся воспользоваться бомбоубежищем - посоветовал УНИАН обследовать подвал на Дмитриевской, 16: «Там издавна бомбоубежище было – с детства помню катакомбы, оно огромное. Теперь его заняли «китайцы» – открыто их кафе». Его слова, кстати, подтвердились.

На ряде домов на других улицах, поблизости от центра столицы, красовались трафареты «Укрытие», но без стрелок, куда нужно идти в поиске бомбоубежища. То есть, главное выполнено – на фасаде выбита надлежащая надпись, а дальше – Бог поможет.

Зайдя во внутренний дворик, после продолжительных поисков вход в подвал можно найти, но двери, традиционно, на замках или вовсе заварены.

А в щели просматриваются груды мусора и крысы.

На месте бомбоубежища в доме на улице Хмельницкого и вовсе расположилась фотогалерея. Познавательное в плане искусства заведение, но не имеющее никакого отношения к защите населения при чрезвычайных ситуациях.

Бомбоубежища в былые времена обязательно были в подвалах крупных предприятий. Они изначально строились на случай аварии на производстве, а также с учетом возможных масштабных ЧП. Но, как известно, промышленные монстры уже давно трансформировались в торговые центры. И подвалы перешли в их распоряжение. А оставшиеся на плаву заводы сдают их в аренду, пытаясь выжить в такой способ. К примеру, завод имени Лепсе. Там в «укрытии» - оружейный магазин и тир.

В спальных районах Киева трафаретов «Укрытие» набито побольше, стрелки указывают куда идти – опять-таки в подвалы. Но только они тоже заперты. И снова вопрос – а где находятся ключи к замкам? Где их искать, если ЧП произошло среди ночи? А если даже ключ будет найден, то как можно находиться, к тому же с детьми, хоть минимальное время в бомбосарае (именно в сараи, в большинстве случаев, и превращены укрытия)?

Объяснение от власти: действуйте без паники и суеты

За разъяснением УНИАН обратился в горгосадминистрацию Киева. Ответ получили – сухой и протокольный. Так, Управление по чрезвычайным ситуациям КГГА сообщило, что информирование населения о расположении и использования укрытий возложена на районные в городе Киеве госадминистрации (интернет-порталы, консультативные центры, объявления, письма и т.д.). Ответственность за их содержание и использование возлагается на их балансодержателей или владельцев за счет собственных средств. В целом, на сегодня спланировано использование 5177 укрытий общей вместимостью более 2,3 миллиона человек (по официальным данным, население Киева – более 3 миллионов человек, не официально – более 5 миллионов человек). А работа по выявлению дополнительных укрытий продолжается.

Зато в КГГА пояснили, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Так, услышав сирены, надо немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и выслушать сообщение управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Затем нужно действовать «без паники и суеты», в соответствии с полученными указаниями. Если вы находитесь дома, то нужно привести в готовность индивидуальные средства защиты, подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас еды и прочее; выключить в квартире газ, электроснабжение и т.д., закрыть окна, форточки, уплотнить их. И главное – после этого нужно уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг). Если сигнал застал в транспорте, общественном месте, то необходимо «внимательно и спокойно» выслушать сообщение, определиться, где поблизости находится станция метро или укрытие, и как можно быстрее добраться туда. Но если есть время, то как можно быстрее нужно попасть домой и действовать «в соответствии с полученными указаниями».

На главный вопрос – как же узнать, где находится «укрытие» или где взять ключ, чтобы в него попасть, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук ответил следующим образом: «После сигнала тревоги балансодержатели немедленно должны обеспечить доступ к укрытиям для размещения там людей. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киева имеет полный перечень укрытий, хранилищ, а также ответственных за их содержание и доступ в них».

Вот и получается, что, следуя указаниям властей, совершенно «спокойно, без паники» вы будете стоять у запертых дверей бомбоубежища, если вообще его найдете. В это время собственник «укрытия» или ответственное за вход в него лицо будет спешить с ключом, к примеру, из частного дома в 50 километрах от Киева.

Еще пять лет назад, а тем более десять, никто и не думал, что нам могут понадобиться бомбоубежища. Поэтому и сдавались в аренду или переводились на баланс бизнеса, или, куда хуже, подвалы домов и предприятий, простаивающие «в холостую», просто захламлялись. Но сложилось так, как сложилось – обезумевшая от европейского выбора Украины Россия начала войну и не собирается снижать обороты своей агрессии, цивилизованные отношения - не в ее правилах. А, значит, государство должно обеспечить не только достойное состояние украинской армии, но гражданскую защиту населения. И начать нужно с элементарного – наведения порядка на объектах «Укрытие». Они этого требуют безотлагательно. Поскольку, как выяснилось, доверять протокольным отчетам местных властей о том, что «проведена работа по приведению их в соответствующее санитарно-техническое состояние», нельзя.

Нана Черная