Алименты vs госслужба: злостные неплательщики могут лишиться работы

С начала этого года одной из «самых волнующих» тем для украинских политиков стала тема выплаты алиментов. Учитывая, что, по данным Минюста, около 3 млн детей в Украине живут в неполных семьях, при этом около 600 тысяч из них не получают алиментов, еще летом прошлого года был принят закон о взыскании выплат на детей в судебном порядке. Кроме того, минимальный размер выплат был увеличен, а алименты стали считаться собственностью ребенка.

Далее был принят еще один закон, ужесточающий наказание для злостных неплательщиков. Документ вступил в силу 6 февраля нынешнего года и подразумевал временный запрет на выезд родителя-должника за границу, если тот не платит алименты больше 6 месяцев. Кроме того, за неуплату долгов у нерадивых родителей теперь могут отбирать автомобильные права, запрещать им охоту и пользоваться огнестрельным оружием. Правда, это не помешало шоумену Антину Мухарскому из-за непосильной ноши алиментов для троих детей, требуемых его бывшей женой Снежаной Егоровой, все-таки покинуть Украину…

Стоит отметить, что после вступления в силу февральского закона, достоянием общественности стал список должников по алиментам из более чем 170 тысяч человек. Среди них, к слову, оказались и депутаты, и чиновники, и силовики. Список неплательщиков алиментов – часть Единого реестра должников. Поэтому поиск в реестре выдает всех должников – не только по алиментам, но по любым неоплаченным штрафам. Кроме того, список не полный, поскольку попадают в него не все нерадивые родители, а только те, долг которых по алиментам составляет более полугода.

Что касается носителей известных фамилий, то среди злостных неплательщиков «засветились», к примеру, депутат-свободовец Игорь Швайка, депутат от «БПП» Сергей Каплин и представитель Радикальной партии Сергей Рыбалка. И если Рыбалка стал уверять всех, что он исправно платит алименты, то Швайка предпочел молчать. Каплин же выразил намерение подать в суд на главу Минюста.

Всего с начала текущего года, по данным Минюста, с горе-родителей в пользу детей взыскали 892 миллиона гривен, 116 тысячам человек запретили выезд за границу, почти стольким же ограничили право управления автомобилем и 8,5 тысяч неплательщиков были объявлены в розыск.

Но на этом в Минюсте решили не останавливаться и взялись за очередное ужесточение. Сейчас под прицелом могут оказаться сами чиновники, так как злостных неплательщиков в будущем хотят не допускать на госслужбу. И это при том, что и среди нынешних властьимущих оказалось немало тех, кто задолжал своим детям.

Так, недавно в Верховную Раду внесли второй пакет законодательных изменений, направленных на защиту прав детей и усиление ответственности родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.

По словам министра юстиции Павла Петренко, главное новшество предлагаемой законодательной инициативы в том, что должники не смогут занимать высшие должности в органах исполнительной власти, а также будут лишены возможности участвовать в выборах. «Если кто-то уже работает в органах власти, а его задолженность превысила 12 месяцев - это будет основанием для увольнения такого чиновника или прекращения его полномочий. Это нововведение заставит неплательщиков, которые годами скрывались за депутатскими значками или удостоверениями госорганов, выплатить задолженное», - считает министр.

По словам главы межфракционного объединения «Чужих детей не бывает», народного депутата от «БПП» Ирины Луценко, еще один законопроект из пакета предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей. «Мы хотим создать дополнительные стимулы для родителей, которые вкладываются в развитие детей и платят за музыкальную школу, частный садик, спортивную секцию, курсы английского. Поэтому предлагаем распространить налоговую льготу на такое образование», - сообщила народный депутат.

И последний, третий законопроект предусматривает предоставление материальной помощи, бесплатного отпуска с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

По мнению управляющего партнера юридической компании «AVG group» Екатерины Власюк, нынешний пакет законопроектов вряд ли примут. «В целом, инициатива хорошая, поскольку если человек, находящийся на госслужбе, не может позаботиться о собственных детях, то как он сможет заботиться о гражданах», - говорит она.

Кроме того, юрист напоминает, что в зарубежной политике активно используется термин «политическая репутация». В связи с чем, во всем мире любой семейный или секс-скандал сильно бьет по имиджу. Как следствие, на Западе в политику, как правило, идут люди с незапятнанной репутацией. «Нынешняя новация – ответ на реакцию после первого закона. Люди, после того, как реестр (неплательщиков алиментов, - УНИАН) предали огласке, договорились со своими женами и пошли с ними на мировую», - считает Екатерина Власюк.

По ее мнению, считать нормы, обязывающие заботиться о собственных детях, дискриминацией – не стоит. «Уход за детьми и содержание детей – это обязанность родителей. Есть такие случаи, когда депутаты помогают другим людям, но не платят алименты своим детям или же в школе, где учится ребенок, отцу вручают грамоту как хорошему бизнесмену, а сын не видел его несколько лет. Такие примеры говорят о том, что такая норма нужна», - убеждена юрист.

Она напоминает, что закон одинаково действует как по отношению к публичным лицам, так и к непубличным. «Вопрос лишь в работе государственного исполнителя. В том, как он часто звонит неплательщику и ищет его имущество. Публичное лицо, имея хороших адвокатов, имеет возможность всячески затягивать процесс и запугивать того же исполнителя, обещая ему проблемы. Но не факт, что за такую инициативу вообще проголосуют», - говорит Власюк.

В свою очередь, экономист Андрей Новак считает, что идея борьбы с неплательщиками алиментов – всего лишь попытка заигрывания с электоратом накануне грядущих выборов. «Власть пытается стать привлекательнее в глазах определенного сегмента украинцев. А поскольку к должникам по алиментам в целом негативное отношение, то на этой эмоции активно спекулируют», - убежден он.

По его словам, новые инициативы Минюста даже могут нарушать права человека – право на свободу и право выбирать и быть избранным: «То, что человек не может баллотироваться из-за неуплаты алиментов, это уже наступление на право выбора. И по такой логике любой, кто не уплатил штраф за ПДД, также не может быть избран. Это уже перебор».

Анастасия Заремба