Боевики пытались разрушить новый переход через Северский Донец

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ОК "Север".

"Объектами поражения противника были опорные пункты механизированной бригады, по которым около двух часов боевики вели огонь из минометов в районе н.п.Крымское, Фрунзе".

Кроме того, из стрелкового оружия боевики обстреляли блокпост механизированной бригады в районе населенного пункта Трехизбенка.

Читайте такжеБоевики атаковали силы АТО под Березовым на Донетчине, ранен военныйТакже из ствольной артиллерии боевики в течение 45 минут обстреливали комбинированный мостовой переход через реку Северский Донец, недавно установленный военными инженерами оперативного командования.

Напомним, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецкая.