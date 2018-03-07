Евровидение 2018: представитель Украины MELOVIN дал пресс-конференцию в УНИАН (видео)

MELOVIN обещает рассказать, чем будет брать европейскую публику на конкурсе в Лиссабоне в мае 2018 года.

7 марта 2018 года в 11:00 в УНИАН проходит пресс-конференция с участием представителя Украины на Евровидении-2018 певца MELOVIN на тему "Чем MELOVIN и команда будут покорять европейскую публику".

Читайте такжеТакого еще не видели: Melovin рассказал, как собирается "зажечь" Евровидение-2018В частности, во время пресс-конференции планируется обсуждение вопросов, как будет меняться номер исполнителя к Евровидению, чем MELOVIN будет брать европейскую публику и почему так решительно настроен только на победу.

Кроме самого MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) в пресс-конференции также примут участие директор MELOVIN Артем Козуб, PR-менеджер Светлана Панкова и режиссер-постановщик Константин Томильченко.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2018 г. певец MELOVIN по результатам голосования победил на Нацотборе песенного конкурса Евровидение 2018 с песней «Under The Ladder».

63-й международный песенный конкурс Евровидение 2018 пройдет в португальском Лиссабоне 8-12 мая 2018 года.