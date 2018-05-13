Что все-таки Янукович покупал в Антарктиде?

Сначала напомним, что обещало правительство Виктора Януковича. В конце мая прошлого года тогдашний свежеиспеченный министр экономики Анатолий Кинах заявил, что по итогам 2007 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократится с $6,6 млрд. в 2006 году до $5,3 млрд. - или на 20%.

А что получилось на самом деле? В конце прошлой недели Госкомстат сообщил о рекордном негативном сальдо в декабре прошлого года - $1,822 млрд. (перед этим значения отрицательного сальдо свыше миллиарда долларов в месяц имели место лишь в октябре - $1,527 млрд., и в ноябре – $1,368 млрд.). Величина же негативного сальдо торговли товарами за весь 2007 год составила $11,422 млрд. Экспорт вырос по сравнению с 2006 годом на 28,4% и составил $ 49,248 млрд., а импорт увеличился на 34,7% - до $60,670 млрд.

То есть, Кинах ошибся дважды («в квадрате») – отрицательное сальдо не просто не уменьшилось, а повысилось почти в два раза. Если точнее – в 1,73 раза (!). Превышение импорта товаров над экспортом превзошло в прошлом году своими размерами самые пессимистические прогнозы экспертов, гадавших – достигнет ли отрицательное сальдо 10 миллиардов?

Как стало известно, объемы экспортных поставок в 2007 году от общего объема составили: в страны СНГ – 37,8%, Европы – 30,0%, Азии – 21,0%, Африки – 5,7%, Америки – 5,5%.

По-прежнему, наибольшую долю в товарном экспорте, и с большим отрывом от других позиций, представляли недрагоценные металлы и изделия из них – 42,2% (в том числе, черные металлы и изделия из них – 39,9%). Затем следовали: механическое оборудование, машины, механизмы и т.п. – 10,1%; минеральные продукты (энергетические материалы, руды, электроэнергия, нефтепродукты и т.п.) – 8,7%; продукция химической и связанной с ней отраслей – 8,2%; транспортные средства – 6,7%.

На 11,5% уменьшился по сравнению с 2006 годом экспорт продуктов растительного происхождения (что связано с ограничениями данного экспорта из-за прошлогоднего неурожая). В то же время, в минувшем году существенно увеличились объемы экспорта: живого скота, продуктов животного происхождения – на 88,5%; жиров и подсолнечного масла – на 76,9%; готовых пищевых продуктов – на 47,5%.

Так выглядит первая десятка государств по экспорту товаров из Украины в 2007 году:

1) Российская Федерация - 12 668,3 млн. долл

2) Турция - 3 650,0

3) Италия - 2 675,2

4) Германия - 1 644,5

5) Польша - 1 636,9

6) Беларусь -1 561,4

7) Казахстан - 1 433,7

8) Венгрия - 1 235,1

9) США -1 058,1

10) Египет - 880,0

Из общего объема товарного импорта в 2007 году на поставки из СНГ пришлось 42,2%, из стран Европы – 38,0%, Азии – 14,7%, Америки – 3,7, Африки – 1,1%.

Главными позициями импорта были: минеральные продукты (в основном, газ и нефть) – 28,5% от всего объема импорта; механическое оборудование, машины, механизмы и т.п. – 17,4%; транспортные средства (главным образом, наземные) – 13,5%; продукция химической и связанной с ней отраслей – 8,8%; недрагоценные металлы – 7,8%.

Самый крупный прирост в прошлом году по сравнению с 2006 наблюдался по импорту транспортных средств – на 59,6%.

Наибольшие объемы товарного импорта поступили в 2007 году в Украину из следующих десяти держав:

1) Российская Федерация - 16 837,6 млн. долл.

2) Германия - 5 830,0

3) Туркменистан - 4 266,6

4) Китай - 3 307,0

5) Польша - 2 920,5

6) Италия -1 789,3

7) Казахстан - 1 591,8

8) Республика Корея - 1 564,8

9) Беларусь - 1 444,8

10) Япония -1 406,6

Обращает на себя внимание значительный объем экспорта в 2007 году товаров из Украины в оффшорные зоны. В частности, экспорт на Виргинские острова (Британские) составил $610,8 млн., в Объединенное Королевство - $324,9 млн., на Кипр - $174,4 млн. Для сравнения: экспорт в Швецию - $64,9 млн., в Финляндию - $46,4 млн., в Португалию - $80,7 млн., в Японию - $91,0 млн.

Не может также не вызывать «удивление» уже давно присутствующая строчка в соответствующих отчетах Госкомстата – импорт из Антарктиды. Сообщается, что объем импорта из этого материка составил в прошлом году $1,1 млн. Причем, указывается, что рост импорта из Антарктиды по сравнению с 2006 годом достиг 79 284,8% (79 тысяч процентов). Название конкретного государства, естественно, не указывается (за неимением такового «в природе»). Вероятно - это такая шутка отечественного статистического ведомства…

Если же говорить о серьезных вещах, то имеемая ситуация с темпами роста негативного сальдо внешней торговли товарами в прошлом году весьма тревожна для украинской экономики. Не вызывает никаких сомнений, что в 2008 году этот показатель увеличится еще значительнее. Что будет оказывать все большее девальвационное давление на гривну. Кстати, о том, что отрицательное торговое сальдо достигло в декабре минувшего года рекордных почти 2 миллиардов долларов, Госкомстат сообщил только сейчас. Но известно, что также в последний месяц 2007 года Нацбанк впервые после долгого перерыва начал расходовать свои валютные резервы. Конечно же, это не просто совпадение - одно с другим связано непосредственно.

В связи с повышением цены на импортный газ со 130 до 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. с января нынешнего года, величина импорта только по этой причине возрастет примерно на $2,5 млрд. А факт вступления Украины в ВТО означает, что импортеры станут себя чувствовать себя еще более вольготно. К росту спроса на импортные товары приведет также существенное увеличение доходов населения в 2008 году, чего намерено добиться украинское правительство. Все это – факторы дальнейшего роста отрицательного сальдо внешней торговли за счет увеличения импорта.

В то же время, уже два месяца очень благоприятно складывается ситуация на мировых рынках для главной отрасли отечественного экспорта – черной металлургии. Так, мировые цены на черный прокат с декабря прошлого года выросли уже на 20%. Можно ожидать в случае хорошего урожая в нынешнем году и большого роста экспорта сельскохозяйственных продуктов – в связи с существенным повышением цен на продукты питания в мире. Также вступление в ВТО может поспособствовать в какой-то мере вообще росту экспорта из Украины.

К сожалению, неблагоприятная ситуация в 2007 году сложилась и с внешней торговлей услугами. Экспорт услуг составил $8,989 млрд., импорт - $4,878 млрд., положительное сальдо - $4,111 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2007 году достигло $7,311 млрд., что в 2,4 разы выше, чем в 2006 году ($3,028 млрд.).

Однако прирост экспорта услуг к 2006 году оказался на уровне 19,8%, в то время как импорт услуг увеличился на 31,2% (соотношение еще хуже, чем для торговли товарами). Экспорт услуг по главной статье Украины – трубопроводный транспорт ($2,412 млрд.) – снизился в прошлом году на 3,6%. Напомним, ставка за транзит российского газа территорией Украины в Европу в 2007 году по отношению к 2006 году не менялась – $1,6 за 1 тыс. куб. м. на 100 км.

В 2008 же году данная транзитная ставка вырастет, скорее всего, лишь на 6% - до $1,7. Известно, что украинское правительство намеревалось ставить вопрос перед Россией о более чем пятикратном повышении этой ставки в нынешнем году. Но Президент Ющенко решительно высказался против такой инициативы Кабмина. Впрочем, это уже другая история…

Юрий Глухов