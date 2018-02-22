Умер народный артист Украины Анатолий Решетников

Актер трудился в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

В Доме ветеранов сцены под Киевом умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников.

Об этом сообщил журналист Олега Вергелиса в Facebook.

“Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в “Чайке”, запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки”, – сообщил он.

Читайте также"Человек-легенда, человек-подвиг": Турчинов прокомментировал смерть украинского космонавта Леонида Каденюка

Актер проживал в Доме ветеранов сцены под Киевом, где и скончался. Ему было 94 года.

В 1948 году закончил Киевский театральный институт. Сразу после окончания обучения начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Член Национального союза театральных деятелей Украины. Играл в спектаклях: “Каминный хозяин”, “В пуще”, “Дядя Ваня”, “Варшавская мелодия” и прочее.

С 1973 года также занимался и преподавательской деятельностью - работал в Киевском институте театрального искусства (доцент кафедры мастерства актера).

Написал книгу-воспоминаний "Театр - мое предназначение" (Киев, издательство "Абрис", 2002).

Как сообщал УНИАН, умер актер, сыгравший в "Карточном домике".