Оказалось, что 40 лет назад японские ученые отправили туда послание.

Японские астрономы считают, что настало время, когда может прийти сообщение от представителей внеземной жизни с обитаемых планет у звезды Альтаир. Она расположена на расстоянии примерно 16,7 световых лет от нас.

Как пишет The Asahi Shimbun, в августе 1983 года в окрестности Альтаира ученые отправили сообщение, которое состояло из 13 изображений. На этих рисунках была показана жизнь на Земле и сами люди.

Ученые предполагают, что на планетах вокруг Альтаира могут жить разумные существа. По их оценке, теперь, когда прошло 40 лет, можно ожидать, что сигнал достиг такой и планеты и к Земле уже несется ответ.

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В связи с этим ученые из Университета Хиого направят антенну диаметром 64 метра на Альтаир, надеясь получить этот сигнал от внеземной цивилизации. Оборудование расположено в центре дальнего космоса Усуда, который является объектом Японского агентства аэрокосмических исследований и расположен он в Саку, префектура Нагано. Астрономы будут ждать сигнала от инопланетян в течение одного часа с 22:00 по местному времени 22 августа.

Другие новости об инопланетянах

Как сообщал УНИАН, два года назад Пентагон опубликовал отчет, в котором заявил, что у Минобороны США нет объяснений появлению десятков неустановленных летающих объектов, которые видели военные пилоты.

В июне НАСА впервые открылось рассказали о ходе исследований неопознанных аномальных объектов или явлений. Они изучили более 800 сообщений о неизвестных летающих объектах, из которых лишь небольшая часть не поддается научному объяснению.

Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш на открытых слушаниях в Конгрессе заявил, что власти США имеют образцы "нечеловеческих" биологических веществ, собранные в местах "падения НЛО".

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