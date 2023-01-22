Явление появилось в небе после старта ракеты Falcon 9.

В небе над Гавайями заметили необычное явление в форме жуткой спирали. Это произошло после того, как с американского космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Как сообщает издание Space.com, исследователь спутников Скотт Тилли отметил, что положение спирали на небе почти точно совпадает с местом, где должна быть вторая ступень ракеты Falcon 9. И заметили это явление через несколько минут после запуска.

Вероятно, эта спираль возникла, когда верхняя ступень ракеты Falcon 9 выпустила непотраченные топливо. При этом издание отметило, что такое явление после запуска ракеты SpaceX замечают не впервые. Ранее похожий объект видели в Новой Зеландии после старта Falcon 9.

Необычные космические явления

Астрономы обнаружили с помощью космического телескопа "Хаббл" в соседней карликовой галактике сверхмассивную черную дыру, которая "родила" сразу несколько звезд. Они были удивлены этим явлением, поскольку черные дыры известны тем, что поглощают все, что имело неосторожность попасть в их гравитационное поле.

В США зафиксировали падение яркого огненного шара из космоса. Момент попал на видео сразу нескольких камер видеонаблюдения. Объект был замечен над штатом Вашингтон на западном побережье США. Происшествие длилось несколько секунд.

Кроме того, в американском космическом агентстве NASA объявили о создании независимой группы для изучения неизвестных воздушных явлений.

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