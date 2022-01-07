С помощью приложения можно легко сменить дизайн машины.

Немецкий автопроизводитель BMW представил первый в мире автомобиль, меняющий цвет.

Машину показали на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, передает Reuters.

В концептуальном авто, получившем название BMW iX Flow, используется электронная бумага (также называемая E-Ink, электронные чернила) - технология отображения информации, разработанная для имитации обычной печати на бумаге и основанная на явлении электрофореза. Ее применяют в электронных книгах.

"Это действительно энергоэффективное изменение цвета с использованием технологии E-Ink. Итак, мы взяли этот материал - похожий на толстую бумагу - и наша задача заключалась в том, чтобы нанести его на трехмерный объект, такой как автомобили", - рассказала инженер-исследователь BMW Стелла Кларк.

Под воздействием электрических сигналов, управляемых приложением на телефоне, материал переносит на поверхность различные пигменты, в результате чего автомобиль приобретает другой оттенок или дизайн, к примеру, появляются гоночные полосы.

Читайте такжеУкраинец сам превратил старенький Opel в электрокар (видео)По словам Кларк, в будущем изменениями можно будет управлять с помощью кнопки на приборной панели автомобиля или, возможно, даже с помощью жестов.

"В жаркий солнечный день, как сегодня, вы можете переключить цвет на белый, чтобы отражать солнечный свет. В холодный день вы можете переключить его на черный, чтобы поглощать тепло", - также отметила Кларк.

В компании говорят, что поддержания цвета, выбранного водителем, не энергозатратно. Пока что автомобиль поддерживает смену между белым и серым цветами.

Ранее УНИАН писал о том, как немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz разработала устройство, позволяющее управлять машиной при помощи мыслей.

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