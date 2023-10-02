Кувшины запечатаны и хорошо сохранились.

Совместная археологическая миссия Египта, Германии и Австрии обнаружила во время раскопок сотни кувшинов с древним вином выдержкой в 5 тысяч лет. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Как сообщается, важная находка была сделана в Абидосе. Ученые обнаружили сотни запечатанных кувшинов, которые никогда не открывались. В кувшинах обнаружили остатки вина. Также во время раскопок в этом месте найдена погребальная мебель.

По словам археологов, кувшины имеют большие размеры и находятся в хорошей сохранности, а возраст остатков вина составляет около 5000 лет.

Видео дня

Внутри гробницы царицы Меретнейт также нашли табличку с надписями. Археологи установили, что гробница построена из необработанного кирпича, глины и деревянных досок. Рядом с могилой также находится группа из 41 гробницы ее придворных и слуг, что указывает на то, что эти гробницы были построены в разные периоды времени.

Еще новости археологии в Египте

Ранее ученые рассказали о возможной роли тайной комнаты в Великой пирамиде Египта.

Также ученые воссоздали "запах вечности", использованный в древнеегипетской мумификации.

В начале сентября стало известно, что в Египте нашли мумию 3000-летней женщины, которая отлично сохранилась.

Вас также могут заинтересовать новости: