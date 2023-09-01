В его состав входили смола, пчелиный воск, жиры и битум.

Ученые смогли воссоздать аромат, который использовался во время мумификации Сенетней - кормилицы фараона Аменхотепа II.

Как сообщает Sky News, для воссоздания аромата использовали остатки бальзама, найденных в двух кувшинах в египетской Долине Царей более века назад. Так называемый "аромат вечности" когда-то считался подходящим для древнеегипетской знатной женщины.

В состав парфюма входили пчелиный воск, растительное масло и древесная смола. Именно эти ингредиенты использовались более 3500 лет назад во время мумификации женщины по имени Сенетней.

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Как сообщается, уникальный запах был снова разработан с использованием передовых аналитических методов, позволяющих отделять химические вещества и определять, из чего они созданы.

Ученые установили, что бальзамы были изготовлены из смеси пчелиного воска, растительного масла, жиров, битума, бальзамического вещества и нескольких смол. Благодаря этому ученые также проследили и торговые пути Древнего Египта. Например, смола лиственницы, используемая в бальзамах, вероятно, пришла из северного Средиземноморья, а присутствие смолы даммарового дерева предполагает доступ к ингредиентам из Юго-Восточной Азии.

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Ранее ученые рассказали, как могла выглядеть последний египетский фараон Клеопатра.

Также в мае египетские археологи обнаружили древнее поселение с несколькими могилами, а в августе стало известно, что археологи раскопали в Каире гигантскую статую малоизвестного фараона.

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