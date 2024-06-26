"Люси" считалась волосатой, но новые данные свидетельствуют о том, что это не так. Это открытие ставит новые вопросы перед учеными.

Пол века назад ученые нашли почти целый окаменелый череп и сотни фрагментов костей самки, принадлежащей к роду Australopithecus afarensis возрастом 3,2 млн лет, которую часто называют "матерью всех нас". Ученые дали ей имя "Люси".

С тех пор с помощью "Люси" ученым удалось разгадать некоторые эволюционные загадки, но ее внешность остается тайной, пишет Livescience. Обычно ее изображают с густым красновато-коричневым мехом по телу. Однако технологические достижения в области генетического анализа позволяют предположить, что "Люси" могла быть лысой или иметь совсем негустую растительность на теле.

Согласно истории коэволюции людей и их вшей, наши непосредственные предки потеряли большую часть своего меха 3–4 млн лет назад и не носили одежду до 83 000–170 000 лет назад. Это означает, что на протяжении более 2,5 млн лет древние люди были просто голыми.

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Ученые допустили, что наа потерю волос на теле у ранних людей, вероятно, повлияли несколько факторов, включая терморегуляцию, задержку физиологического развития, привлечение сексуальных партнеров и защиту от паразитов. Экологические, социальные и культурные факторы, возможно, способствовали конечному принятию одежды. Кроме того, по данным ученых, древние люди могли принять одежду, руковожствуясь социальными нормами, поскольку нагота могла побужать измены, а одежда, наоборот, могла это упреждать.

Другие открытия ученых

В Средиземном море обнаружили фрагменты самого старого в мире затонувшего корабля. Управление древностей Израиля заявило, что предварительное исследование глиняных кувшинов, известных как ханаанские амфоры, показало, что это было торговое судно, затонувшее между 1400-1300 г. до н. э. на глубине 1600 м.

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