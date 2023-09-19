Ожидается геомагнитная буря уровня G2.

На днях на Солнце произошел корональный выброс массы. Поток плазмы устремился в сторону нашей планеты.

Как сообщает Space, ученые прогнозируют появление мощной геомагнитной бури уровня G2 19 и 20 сентября.

Физик Кит Стронг, который 50 лет изучает Солнце, опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter) небольшой видеоролик, созданный на основе снимков космических аппаратов. На видео можно увидеть как огромная нить очень горячей плазмы вырывается из звезды и устремляется в сторону нашей планеты. По словам самого Стронга, это самое большое извержение, которое он когда-либо видел за все годы своих наблюдений.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило, что в результате коронального выброса массы на Солнце, 19 или 20 сентября на Земле произойдет геомагнитная буря уровня G2.

Согласно прогнозам, эта геомагнитная буря может оказать некоторое негативное влияние на радиосвязь и энергосистемы на Земле. В частности, может привести к кратковременному отключению и сбоям в работе систем навигации.

Другие новости о Солнце

Ученые недавно узнали, почему внешняя атмосфера Солнца в тысячи раз горячее его поверхности.

Также с помощью аппарата Solar Orbiter Европейского космического агентства удалось обнаружить неуловимый источник солнечного ветра.

Кроме того, были зафиксированы наиболее высокоэнергетические солнечные лучи, происхождение которых остается загадкой.

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