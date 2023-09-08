Это дает надежду на более крупные исследования Марса.

Устройство, расположенное на марсоходе NASA Perseverance закончило первый в мире эксперимент по производству кислорода на Марсе.

В ходе эксперимента прибор размером с микроволновую печь произвел достаточно кислорода, чтобы поддержать астронавта в течение нескольких часов, пишет Sky News. В частности, устройство смогло произвести в общей сложности 122 г кислорода, которых хватит космонавту на три часа.

Результат этого эксперимента дает надежду на то, что производство кислорода в более крупных масштабах сможет поддержать человеческую жизнь во время будущих исследований.

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Perseverance приземлился на Красной планете в феврале 2021 года и с тех пор периодически сжигает углекислый газ в атмосфере для получения небольшого количества кислорода. По словам заместителя администратора NASA Пэм Мелрой, устройство под названием MOXIE производило кислород 16 раз с момента первой попытки в апреле 2021 года, и результат намного превзошел первоначальные цели. Издание отметило, что на пике MOXIE создавал 12 г кислорода в час, что вдвое превышало цель NASA, и его чистота составляла не менее 98%.

Во время последнего запуска в прошлом месяце прибор произвел 9,8 г кислорода.

"Впечатляющие характеристики MOXIE показывают, что из атмосферы Марса можно извлекать кислород, который мог бы помочь поставлять воздух, пригодный для дыхания, или ракетное топливо для астронавтов", - прокомментировала она.

Миссия Perseverance на Марсе

Главная цель марсохода Perseverance - это поиск признаков древней микробной жизни на планете. А MOXIE сосредоточился на изучении условий для дальнейших исследований на Марсе, которые мог бы проводить человек.

Год назад стало известно, что в дельте древней реки марсоход Perseverance обнаружил важные образцы, которые помогут определить, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете.

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