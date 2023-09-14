Из-за изменений климата жизнь на Земле становится все более нелегкой как для животных так и для людей.

Земля перестает быть "безопасным пространством для человечества" по шести из девяти ключевым показателям.

У группы международных ученых вызывает опасение уровень загрязнения микропластиком и ядерными отходами земли и рек. По их данным, только кислотность океанов, чистота воздуха и озоновый слой находятся в границах, считающихся безопасными. Однако, показатель чистоты воздуха и мирового океана может очень быстро поменяться на противоположный, пишет Sky News.

"Мы в очень плохой форме. В этом анализе мы показываем, что планета теряет устойчивость", - прокомментировал результаты соавтор исследования, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрем.

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14 лет назад Рокстрем вместе с другими специалистами создал девять критериев для научной оценки общего состояния Земли. Теперь, новое исследование показало, что, например, вода перешла из категории "едва безопасной" в категорию "запрещенной".

Эти девять критериев переплетаются. Команда ученых использовала компьютерное моделирование и выяснила, что ухудшение показателей одного критерия, такого как климат или биоразнообразие, вызывает ухудшение и других, а устранение проблем одного критерия помогает и другим.

Моделирование показало, что "одним из самых мощных средств, которыми располагает человечество для борьбы с изменением климата", является очистка земель и сохранение лесов.

По словам Рокстрома, биоразнообразие - количество и различные типы форм жизни - находится в наиболее тревожном состоянии и ему не уделяется столько внимания, как другим проблемам.

"Самая большая головная боль, с которой мы сталкиваемся сегодня - это климатический кризис и кризис биоразнообразия", - прокомментировал эксперт.

Комментируя результаты исследования, профессор экологической инженерии Университета Карнеги-Меллон Грейнджер Морган, которая не участвовала в исследовании, сказала: "Если мы быстро не сократим нагрузку на Землю, мы пропадем. Это исследование говорит, что, вероятно, мы становимся как подгоревший тост".

Проблема изменения климата

Ученые уже давно трубят об изменении климата и тяжелых последствиях, которые оно вызывает. Они повсеместно призывают сокращать выбросы вредных вещество в атмосферу, есть меньше красного мяса и вести осознанное потребление ресурсов.

Кроме того, ученые полагают, что серьезные изменения климата провоцируют природные стихийные бедствия в разных уголках земли.

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