Земля перестает быть "безопасным пространством для человечества" по шести из девяти ключевым показателям.
У группы международных ученых вызывает опасение уровень загрязнения микропластиком и ядерными отходами земли и рек. По их данным, только кислотность океанов, чистота воздуха и озоновый слой находятся в границах, считающихся безопасными. Однако, показатель чистоты воздуха и мирового океана может очень быстро поменяться на противоположный, пишет Sky News.
"Мы в очень плохой форме. В этом анализе мы показываем, что планета теряет устойчивость", - прокомментировал результаты соавтор исследования, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрем.
14 лет назад Рокстрем вместе с другими специалистами создал девять критериев для научной оценки общего состояния Земли. Теперь, новое исследование показало, что, например, вода перешла из категории "едва безопасной" в категорию "запрещенной".
Эти девять критериев переплетаются. Команда ученых использовала компьютерное моделирование и выяснила, что ухудшение показателей одного критерия, такого как климат или биоразнообразие, вызывает ухудшение и других, а устранение проблем одного критерия помогает и другим.
Моделирование показало, что "одним из самых мощных средств, которыми располагает человечество для борьбы с изменением климата", является очистка земель и сохранение лесов.
По словам Рокстрома, биоразнообразие - количество и различные типы форм жизни - находится в наиболее тревожном состоянии и ему не уделяется столько внимания, как другим проблемам.
"Самая большая головная боль, с которой мы сталкиваемся сегодня - это климатический кризис и кризис биоразнообразия", - прокомментировал эксперт.
Комментируя результаты исследования, профессор экологической инженерии Университета Карнеги-Меллон Грейнджер Морган, которая не участвовала в исследовании, сказала: "Если мы быстро не сократим нагрузку на Землю, мы пропадем. Это исследование говорит, что, вероятно, мы становимся как подгоревший тост".
Проблема изменения климата
Ученые уже давно трубят об изменении климата и тяжелых последствиях, которые оно вызывает. Они повсеместно призывают сокращать выбросы вредных вещество в атмосферу, есть меньше красного мяса и вести осознанное потребление ресурсов.
Кроме того, ученые полагают, что серьезные изменения климата провоцируют природные стихийные бедствия в разных уголках земли.