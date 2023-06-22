Google анонсировала ряд новых функций в браузере Chrome для iOS и iPadOS, включая более глубокую интеграцию с "Картами", "Календарем", "Переводчиком" и "Объективом".
Теперь пользоваться этими сервисами можно, не покидая браузера. Нововведения заработают в ближайшие недели.
- Просмотр адреса в "Картах". Обновленный Chrome для iOS теперь использует нейросети для обнаружения адресов на веб-страницах и отображения местоположения в мини-версии приложения Google Maps. Благодаря этому нововведению, пользователям больше не придется переключаться между приложениями, чтобы увидеть, где расположено указанное на сайте место.
- Создание событий в "Календаре". Аналогично: нажмите и удерживайте обнаруженную дату на сайте, чтобы в один клик перейти к интерфейсу "Google Календаря" для создания события без перехода в отдельное приложение.
- Перевод текста через "Переводчик". Выделите нужный отрывок текста на сайте и долгим удержанием получите его перевод, не покидая Chrome.
- "Объектив" в адресной строке. Теперь можно будет искать по изображениям, а также находить похожие товары через камеру. На Android она встроена в системный поиск.
Обновление будет разворачиваться поэтапно в течение ближайших недель. Скачать браузер Chrome для iPhone и iPad можно бесплатно в App Store.
Ранее в этом месяце Google крупно обновила встроенный в Chrome менеджер паролей для ПК, Android и iOS. Добавлены новые функции безопасности и удобства использования, которые выводят Chrome Password Manager на один уровень с отдельными менеджерами паролей.
Также обратите внимание, что Google недавно удалила из магазина Chrome почти два десятка вредоносных расширений – их успели установить 75 млн раз. Проверьте, не установлены ли они у вас.