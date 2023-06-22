Нововведения заработают в ближайшие недели.

Google анонсировала ряд новых функций в браузере Chrome для iOS и iPadOS, включая более глубокую интеграцию с "Картами", "Календарем", "Переводчиком" и "Объективом".

Теперь пользоваться этими сервисами можно, не покидая браузера. Нововведения заработают в ближайшие недели.

Просмотр адреса в "Картах". Обновленный Chrome для iOS теперь использует нейросети для обнаружения адресов на веб-страницах и отображения местоположения в мини-версии приложения Google Maps. Благодаря этому нововведению, пользователям больше не придется переключаться между приложениями, чтобы увидеть, где расположено указанное на сайте место.

Обновленный Chrome для iOS теперь использует нейросети для обнаружения адресов на веб-страницах и отображения местоположения в мини-версии приложения Google Maps. Благодаря этому нововведению, пользователям больше не придется переключаться между приложениями, чтобы увидеть, где расположено указанное на сайте место. Создание событий в "Календаре" . Аналогично: нажмите и удерживайте обнаруженную дату на сайте, чтобы в один клик перейти к интерфейсу "Google Календаря" для создания события без перехода в отдельное приложение.

. Аналогично: нажмите и удерживайте обнаруженную дату на сайте, чтобы в один клик перейти к интерфейсу "Google Календаря" для создания события без перехода в отдельное приложение. Перевод текста через "Переводчик". Выделите нужный отрывок текста на сайте и долгим удержанием получите его перевод, не покидая Chrome.

Выделите нужный отрывок текста на сайте и долгим удержанием получите его перевод, не покидая Chrome. "Объектив" в адресной строке . Теперь можно будет искать по изображениям, а также находить похожие товары через камеру. На Android она встроена в системный поиск.

Обновление будет разворачиваться поэтапно в течение ближайших недель. Скачать браузер Chrome для ‌iPhone‌ и ‌iPad‌ можно бесплатно в App Store.

Ранее в этом месяце Google крупно обновила встроенный в Chrome менеджер паролей для ПК, Android и iOS. Добавлены новые функции безопасности и удобства использования, которые выводят Chrome Password Manager на один уровень с отдельными менеджерами паролей.

Также обратите внимание, что Google недавно удалила из магазина Chrome почти два десятка вредоносных расширений – их успели установить 75 млн раз. Проверьте, не установлены ли они у вас.

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