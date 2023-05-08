Специалисты NASA собираются серьезно заняться исследованием системы Урана.

Наиболее интересное открытие, сделанное зондами NASA "Галилео" и "Кассини" заключается в том, что Юпитер и Сатурн окруженные маленькими и большими спутниками, покрытыми льдом.

Как пишет издане Arstechnica, эти спутники имеют большие водные океаны. Как отметили ученые, это захватывающе, потому что там, где есть вода в жидком состоянии, есть возможность жизни.

В звязи с этими открытиями NASA планирует запустить миссию на Европу, покрытую льдом луну в системе Юпитера, уже в 2024 году. Еще одна миссия может быть запущена через несколько лет к спутнику Сатурна Титану, где есть океаны жидкости и метан на поверхности.

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При этом, как напомнило издание, в прошлом месяце Европейское космическое агентство запустило космический корабль Juice для исследования нескольких ледяных спутников Юпитера.

Теперь NASA придется добавить спутники Урана в свой список целей для исследования. Их у планеты как минимум 27 и они тоже довольно интригующие в научном плане.

Издание отмеило, что NASA запускало только один космический корабль "Вояджер-2" к седьмой планете Солнечной системы. Он пролетел возле Урана в 1985 году. А теперь, ввиду новых открытий, сделанных "Кассини", ученые снова обратились к данным, собранным "Вояджером", в дополнение к данным с телескопов, установленных на Земле.

Ученые NASA на основе этих данных пришли к выводу, что четыре крупнейших спутника Урана: Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон, вероятно, содержат водные океаны под своей ледяной коркой. Эти океаны, возможно, имеют глубину в десятки километров и, вероятно, довольно соленые, поскольку зажаты между верхним льдом и внутренним ядром горных пород. Эти внутренние ядра производят достаточно тепла от радиоактивного распада, чтобы создать слои жидкой воды, пояснили ученые. Кроме того, хлориды, а также аммиак в изобилии содержатся в океанах крупнейших лун ледяного гиганта и могут помогать сохранять их незамерзающими.

Хорошая новость в том, что NASA собирается серьезно исследовать системы Урана. Теперь у ученых есть еще одна веская причина отправить туда большой космический корабль - дальнейшее исследование тамошних ледяных спутников.

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