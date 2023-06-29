Это открытие может навсегда изменить представления астрономов и астрофизиков о космосе.

Астрономы впервые зафиксировали гравитационные волны, которые исходят от сливающихся сверхмассивных "черных дыр" по всей Вселенной, искривляя время и пространство.

Ученые старались поймать длинные волны, на меньшей частоте: одна такая волна идет со скоростью света и проходит через Землю за 30 лет. Эти волны искажают пространство и время, проходя сквозь Вселенную. Их издают пары "черных дыр", которые в сотни миллионов раз массивнее Солнца, передает Би-би-си.

По словам профессора Микаэля Крамера из немецкого Института радиоастрономии Макса Планка, это открытие может изменить представления астрономов и астрофизиков о космосе.

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"Оно может ответить, была ли ошибочной теория гравитации Эйнштейна, может объяснить, что такое темная материя и темная энергия - из которых состоит большая часть Вселенной", - поделился эмоциями от открытия профессор Крамер.

В ходе исследованя специалисты сделали это открытие, изучая сигналы от потухших звезд - пульсаров, которые очень быстро вращаются и издают радиоимпульсы через одинаковые и никогда не меняющиеся интервалы.

Астрономы обнаружили, что эти сигналы доходят до Земли немного позже или раньше, чем должны. Согласно новому исследованию, это происходит из-за того, что радиоволны от пульсаров искажаются гравитационными волнами от пар сверхмассивных "черных дыр".

Открытия астрономов

Время от времени в космос запускаются разные миссии, а ученые делают удивительные открытия. Так, в апреле стало известно, что Европейское космическое агентство запустит зонд к Юпитеру для установления того, есть ли там условия для возникновения жизни.

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