Веб-сайты, которые изменили мир

Раньше Амазонка была самой большой рекой в Южной Америке. Но это было до появления интернета. Теперь слово Amazon (Амазонка) ассоциируется исключительно с популярным сайтом. В этом месяце интернету исполняется 15 лет, и за такое короткое время он совершил революцию в нашем образе жизни: мы занимаемся шопингом по интернету, заказываем билеты на самолеты, ведем блоги и слушаем музыку. Ниже перечислены 15 самых влиятельных веб-сайтов на сегодняшний момент.

1. eBay.com

Основатель: Пьер Омидьяр, 1995, США.

Пользователи: 168 млн.

Что это? Сайт покупок и аукционов.

На eBay нельзя купить фейерверки, машинки для франкирования (нанесения знака почтовой оплаты) корреспонденции, животных и отмычки. Почти все остальное можно: бакенбарды, дома, использованное нижнее белье и пустые упаковки от конфет Pez.

2. wikipedia.com

Основатель: Джимми Уэйлс, 2001, США.

Пользователи: 912 тысяч посетителей в день.

Что это? Онлайновая энциклопедия.

Wikipedia – это бесплатная онлайновая энциклопедия, которую отличает от ее предшественниц одно фундаментальное качество: каждый может ее прочитать и отредактировать. Если вам есть что добавить – начиная от педантичного уточнения и заканчивая полным составлением статьи на тему по собственному выбору – Wikipedia предоставит вам такую возможность. Здесь можно найти все: как лучше делать стекло и как используются салфетки в ходе космических исследований. А если чего-то не найдется, вы можете взять дело в свои руки.

3. napster.com

Основатель: Шон Фэннинг, 1999, США.

Пользователи: 500 тысяч платных подписчиков.

Что это? Сайт обмена файлами.

Шон Фэннинг создал Napster в 1999 году в качестве бесплатного сайта для обмена музыкальными файлами между студентами. Разумеется, это было совершенно незаконно, и его не замедлили атаковать представители музыкального мейнстрима, отчаянно борющиеся за прибыли. Новый платный Napster так и не вернул себе первоначального шарма, именно потому, что теперь все законно. Однако за краткий период своей славы он многое сделал, а именно популяризовал мнение, что бесплатный доступ к музыке в интернете ничуть не вредит исполнителям. Напротив, многим он помог сделать карьеру.

4. youtube.com

Основатели: Чед Херли, Стив Чен и Джод Карим, 2005, США.

Пользователи: 100 млн клипов просматриваются в день.

Что это? Сайт обмена видеофайлами.

Бывшие сотрудники PayPal открыли свой сайт в феврале 2005 года. Из места для обмена любительскими видео он быстро стал сайтом, где выкладываются давно забытые телепередачи, отрывки из фильмов и древние видеоклипы. Кроме того, он приобрел популярность среди режиссеров-любителей, готовых продемонстрировать свои таланты. Подросток Дэвид Лер снял MySpace: The Movie, который стал настолько популярным, что ему уже поступило несколько предложений от ведущих киностудий.

5. blogger.com

Основатель: Эван Уильямс, 1999, США.

Пользователи: 18,5 млн персональных пользователей.

Что это? Система размещения блогов (интернет-дневников).

Искусство "блогинга" – ведения в интернете дневников, теоретизирования, иронизирования, фантазирования по поводу собственной жизни развилось среди технического сообщества еще в 1990-х, но тогда для этого требовалось завести и поддерживать собственный сайт. "Чайникам" это не грозило. Уильямс создал инструмент, облегчающий ведение интернет-дневников. Трудно переоценить значимость этой инновации. Это перевернуло всю систему массовой информации вверх тормашками.

6. friendsreunited.com

Основатели: Стив и Джули Пэнкхерст, 1999, Великобритания.

Пользователи: 15 млн.

Что это? Сайт поиска бывших одноклассников.

Во время своей беременности Джули Пэнкхерст была одержима идеей выяснить, чем занимались ее друзья детства после того, как закончили школу. Ее муж Стив, программист, вместе со своим деловым партнером обдумывали оригинальную идею для нового веб-сайта, и Джули предложила им создать сайт для решения ее текущей проблемы с поиском старых друзей. Ей пришлось их некоторое время поуговаривать. "В конце концов, – вспоминает Стив, – я сделал сайт Friends Reunited, просто чтобы она успокоилась".

7. drudgereport.com

Основатель: Мэтт Драдж, 1994, США.

Пользователи: 8-10 млн просмотров страниц в день.

Что это? Информационный сайт.

Начавшись как почтовая рассылка сплетен в 1994 году, этот сайт стал самым могущественным источником информации в американской политике. Пользователи интернета в поисках животрепещущих новостей в первую очередь обращаются сюда.

Мэтт Драдж занимается мониторингом телепередач и интернета в поисках слухов и новостей, заголовки которых он размещает на своем сайте. По большей части это ссылки на привычные информационные сайты, хотя время от времени Драдж пишет сам. В 1998 году его сайт первым сообщил о скандале с Моникой Левински.

Мэтта Драджа называли "угрозой демократии" и "идиотом с модемом", а также "тем самым отважным, предприимчивым, свободным, заинтересованным в информации аутсайдером, который нам так нужен" (Камилла Палья). Его влиятельность в сфере американских СМИ бесспорна.

8. myspace.com

Основатели: Том Андерсон, Крис Девольф, 2003, США.

Пользователи: 100 млн.

Что это? Сайт социальных контактов.

Этот сайт, объединяющий качества других существующих на сегодняшний момент интернет-сообществ, таких как Friendster, Tribe.net и LiveJournal, содержащий также рекламные объявления и возможность составление расписания мероприятий, занимает четвертое место в мире по посещаемости.

9. amazon.com

Основатель: Джефф Безос, 1994, США.

Пользователи: Более 35 млн клиентов в 250 странах.

Что это? Интернет-магазин, специализирующийся преимущественно по продаже книг, CD и DVD.

Начиналось все непросто – первый офис фирмы находился в пригороде Сиэтла, столы были сделаны из старых дверей. Но скоро этот сайт стал одним из первых примеров чуда интернет-мира, и в 1999 году журнал Time назвал Безоса человеком года. Своим первенством Amazon обязан низким ценам и надежной репутации.

10. slashdot.org

Основатель: Роб Малда, 1997, США.

Пользователи: 5,5 млн в месяц.

Что это? Сайт и интернет-форум, посвященный новостям технологий.

Большую часть содержимого сайта пишут пользователи. Сообщение включает в себя короткий синопсис, ссылку на оригинальный текст и длинное обсуждение, которое может доходить до 10 тысяч комментариев в день. Slashdot был пионером пользовательского контента и повлиял на многие сайты, в том числе Google News, Guardian Unlimited и Wikipedia.

11. salon.com

Основатель: Дэвид Талбот, 1995, США.

Пользователи: От 2,5 до 3,5 млн персональных посетителей в месяц.

Что это? Интернет-журнал и медиа-компания.

Salon появился в результате забастовки. Когда в 1994 году на несколько недель закрылся San Francisco Examiner, несколько журналистов научились писать в HTML и попробовали себя в новой технологии. Опыт им понравился, и художественный директор Examiner Дэвид Талбот в итоге бросил работу и открыл собственную интернет-газету.

Несмотря на огромный успех у аудитории, Salon постоянно испытывал финансовые трудности. Пару раз он чуть не закрылся, однажды Талботу пришлось уволить жену, которая вела у него женскую страницу. Его спасла система подписки и рекламные прибыли. Теперь конкурентами Salon выступают крупные издания, такие как New York Times. Показав им, как надо работать, Талбот теперь старается отстоять свои позиции в борьбе с ними.

12. craigslist.org

Основатель: Крейг Ньюмарк, 1995, США.

Пользователи: 4 млрд просмотров в месяц.

Что это? Централизованная сеть урбанистических интернет-сообществ с бесплатными объявлениями и форумами.

Craigslist – один из обманчиво простых веб-сайтов во всемирной паутине. При этом он и один из самых могущественных. По большому счету это просто бесплатная доска объявлений, однако его невероятная популярность обеспечила ему могущество. Хотите снять жилье? Купить машину? Найти работу? Встретиться с кем-то, чтобы провести ночь? Craigslist на все найдет ответ. Бесплатно.

13. google.com

Основатели: Ларри Пейдж и Сергей Брин, 1998, США.

Пользователи: Миллиард запросов в день.

Что это? Поисковая система и медиа-корпорация.

Название этого сайта занесено в Оксфордский словарь английского языка. Он управляет крупнейшей поисковой системой в мире. Это самая быстро растущая компания за всю историю, и состояние каждого из ее основателей равняется 13 млрд долларов.

Метод поиска, разработанный Ларри Пейджем и Сергеем Брином, определил успех Goggle. Вместо того чтобы сортировать результаты по частоте упоминания заданного в поисковой строке слова на странице, система ранжирует результаты по частоте упоминания этих сайтов другими сайтами.

Из этой простой основы развилась гигантская империя, включающая в себя электронную почту (Gmail), новости (Google News), сравнение цен (Froogle), картографию (Google Maps), литературу (Google Book Search), бесплатную телефонию (Google Talk) и, самое интересное, Google Earth – потрясающе подробный виртуальный глобус.

14. yahoo.com

Основатели: Дэвид Файло, Джерри Янг, 1994, США.

Пользователи: 400 млн.

Что это? Интернет-портал и медиа-корпорация.

Yahoo! – самый посещаемый сайт интернета, но в последние годы его начал затмевать Google. Обе компании были изначально основаны выпускниками Стэнфордского университета. Очень быстро портал Янга и Файло, которым они занялись в качестве хобби, стал самым популярным поисковиком. В первые дни своего успеха Yahoo! (аббревиатура от "Yet Another Hierarchical Officious Oracle" – "Еще один иерархический услужливый Oracle") начал предоставлять услуги электронной почты, системы обмена текстовыми сообщениями, размещения новостей, игры, интернет-шопинг и др.

15. easyjet.com

Основатели: Стелиос Хаджи-Иоанну, 1995, Великобритания.

Пользователи: 30 млн пассажиров за прошлый год.

Что это? Бюджетная авиакомпания.

EasyJet – первая дешевая британская авиакомпания и первая, начавшая принимать заказы на бронирование билетов по интернету. Так Стелиос стал мифом интернета, попав в ту категорию знаменитостей, когда фамилии излишни. Следующей компанией, основанной им после easyJet, была easyInternetcafe.

The Observer