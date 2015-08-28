СМИ выяснили объем памяти в iPhone 6s

Поводом для возникновения слуха стала публикация фотографии наклейки якобы оригинальной упаковки смартфона, на которой присутствует название модели iPhone 6s (предположительно, такую маркировку получит пока не представленная официально новинка) и обозначен объем 16GB (16 гигабайт), передает Lenta.ru со ссылкой на ZDNet.com.

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До этого в СМИ и соцсетях высказывались предположения, что минимальный объем памяти, которым в Apple оснастят смартфоны нового поколения, будет равен 32 гигабайтам. Такое изменение, отмечают эксперты, было бы логичным. Особенно учитывая другой слух, согласно которому 8-мегапиксельная камера в iPhone 6s заменена 12-мегапиксельной.

Однако в пользу 16 гигабайт в качестве минимума, который будет доступен покупателям, говорит тот факт, что 16 гигабайт памяти для хранения данных и 1 гигабайт оперативной памяти в iPhone 6 обходились производителю в $15. Дополнительный объем, вполне логично, прибавит к цене этого модуля 30-50%. Учитывая большой объем продаж смартфонов и практическую невозможность повысить розничную цену (что обязательно скажется на падении спроса), подобная замена может обернуться для Apple миллионами долларов недополученной прибыли.

Официального подтверждения или опровержения фотографии нет. Автор издания не исключает, что наклейка может быть подделкой.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Apple анонсировала презентацию, на которой, предположительно, представят iPhone очередного поколения. Кроме смартфонов, 9 сентября, возможно, покажут новые телевизионные приставки Apple TV.