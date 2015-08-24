Apple отзывает партию смартфонов iPhone 6 Plus из-за неполадок в работе камеры

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По его данным, отзыв затрагивает в основном смартфоны, проданные в период с сентября 2014 года, когда iPhone 6 Plus поступил в продажу, по январь текущего года. Количество устройств, подверженных браку, не уточняется, однако в Apple указывают, что речь идет об относительно небольшой партии.

Как заявляют в компании, выявленный дефект в работе камеры приводит к тому, что сделанные с помощью смартфона фотографии выглядят нечетко.

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Узнать, подвержен ли конкретный телефон указанному браку, можно, введя серийный номер устройства на специальной странице на сайте Apple. В компании пообещали, что все неполадки будут устранены бесплатно.

Ранее УНИАН сообщал, что за первый квартал 2015 года доля американской Apple на мировом рынке смартфонов увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 92%.