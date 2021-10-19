Рецепты консервации помогут сэкономить на овощах и фруктах зимой.

Осень дарит нам много грибов, овощей и фруктов. В это время года хозяйки заготавливают различную консервацию на зиму: овощные салаты, соки и компоты, тушенку. УНИАН собрал простые и очень вкусные рецепты на зиму, чтобы вы могли наслаждаться осенними дарами круглый год.

К тому же 20 октября отмечается Всемирный день припасов на зиму. Это хороший повод посвятить день банкам и закруткам.

Рецепты на зиму: консервированные кабачки

Кабачки – один из самых популярных овощей для консервации. Они становятся очень мягкими и нежными, хорошо впитывают вкус приправ. Можно даже закрыть сладкие кабачки, похожие по вкусу на ананасы. Рецепты кабачков на зиму читайте на нашем сайте.

Рецепты консервации: овощной салат в банке

Если вы не можете определиться, какие именно овощи закрыть на зиму, или не хотите консервировать каждый продукт отдельно – вас выручит овощное ассорти. Соберите любимые овощи и специи, открывайте рецепт овощного ассорти на зиму и готовьте вкуснятину.

Домашняя тушенка на зиму

Домашняя тушенка получается гораздо вкуснее магазинной. К тому же вы точно будете уверены в её свежести и качестве мяса.

Мясо говядины, курицы или свинины.

Лавровый лист - 6 шт.

Черный перец горошком - 8 шт.

Соль, перец по вкусу.

Мясо хорошо вымыть, удалить пленки и хрящи. Нарезать крупными кусками. Выложить в кастрюлю. Посолить и поперчить. Хорошо перемешать мясо со специями и убрать в холодильник на час, чтобы оно замариновалось.

Банки для стерилизации помыть, налить немного воды и поставить в микроволновку. Включить микроволновку на полную мощность и стерилизовать 10 минут. Вылить из банок воду. В каждую положить 2 лавровых листа и несколько горошин перца. Крышки для банок ошпарить кипятком.

Мясо разложить по банкам до горловины. Поставить банки с крышками в глубокую кастрюлю, залить водой под горловину банок и накрыть кастрюлю крышкой. Включить маленький огонь и оставить банки тушиться на 6 часов. Затем банки закатать, перевернуть и оставить до остывания. Хранить можно без холодильника.

Домашний кетчуп на зиму

Домашний кетчуп гораздо вкуснее и полезнее магазинного. К тому же его вкус можно менять по желанию, сделав соус сладким или острым. Приготовить домашний кетчуп на зиму очень просто – УНИАН это доказал.

Консервация на зиму: рецепты сока

Соки в магазине стоят очень дорого, а их состав с большим количеством сахара сомнителен. Рекомендуем приготовить сок из домашних овощей и фруктов – моркови, яблок или винограда. Такой напиток не страшно давать детям. Рецепты сока на зиму читайте на УНИАН.

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Автор: Екатерина Пулатова