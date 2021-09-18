18 сентября отмечается Всемирный день сока. В честь праздника предлагаем вам закрыть вкусный сок на зиму в банках.

Осенью мы собираем последний урожай овощей и фруктов. Чтобы сохранить пользу витаминов на зиму, из сезонных продуктов готовят различные заготовки. Предлагаем вам закрыть на зиму соки из фруктов и овощей – вкусные, полезные и натуральные. Ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на зиму – ещё одну вкусную консервацию.

Яблочный сок на зиму

По желанию в этот сок можно добавить любые другие фрукты и ягоды – виноград, вишню, тыкву или сливу. Их количество должно быть равно весу яблок, а сахара нужно брать вдвое больше.

Яблоки – 1 кг.

Сахар – 1 ст.л.

Яблоки хорошо помыть и порезать на дольки. Удалить сердцевины. Яблоки отправить в соковыжималку и перемолоть их несколько раз. Полученный сок процедить через марлю и влить в кастрюлю. Добавить сахар по вкусу. Довести сок до кипения и кипятить 3 минуты. Влить сок в стерилизованную банку и закрутить крышкой.

Морковный сок на зиму

Морковь – 3 кг.

Лимоны – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Вода – 0.5 л.

Морковь очистить, лимон хорошо помыть. Банки простерилизовать в духовке: поставить 20 минут при 100 градусах горлышком вниз. Лимон разрезать на дольки, удалить косточки. Морковь с лимоном пропустить через соковыжималку. Полученный сок влить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить сахар. Кипятить сок 5 минут и сразу разлить по банкам. Перевернуть банки и оставить до полного остывания.

Томатный сок на зиму

Осенью хозяйки часто закрывают на зиму сок из летнего урожая помидоров. Вкус напитка можно разнообразить чесноком, болгарским перцем и различными пряностями. Как закрыть томатный сок на зиму – читайте в другой статье.

Виноградный сок на зиму

Виноград – 2 кг.

Виноград промыть, убрать испорченные ягоды. Несколько раз отжать сок через соковыжималку. Сок через сито перелить в кастрюлю. Довести до кипения и варить 5 минут. Разлить виноградный сок по стерилизованным банкам и закрыть крышкой.

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Автор: Екатерина Пулатова