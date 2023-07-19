Сегодня оккупанты осознано целились по объектам критической инфраструктуры Украины. Основной удар армия РФ направила на Одесскую область.

В Министерстве обороны РФ показали кадры, как утверждается, массированного удара по Украине в ночь на 19 июля.

Речь идет о российском воздушном терроре, который был направлен по объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным при экспорте украинского зерна. Удары по зонам "в районе города Одесса" Россия подтвердила в рамках ежедневного брифинга Минобороны.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВС Украины в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины уточнили, чем РФ атаковала Одессу

Напомним, 19 июля спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат уточнил, какие ракеты применила армия РФ в рамках ночного удара по Украине. По его словам, были применены ракеты Х-22, а также ракеты "Оникс".

Последние враг использовал для атаки Одесской области. Как известно, сегодня Россия пыталась уничтожить объекты инфраструктуры "зернового соглашения".

Игнат уточнил, что ракеты "Оникс" обладают низкой траекторией полета, поэтому их сложно сбивать над водой, чем и воспользовались оккупанты.

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