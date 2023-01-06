Президент заявил, что на следующей неделе продолжит дипломатический марафон по поддержке Украины в борьбе против агрессии России.

"Рашизм" должен проиграть, а Украина вместе с партнерами ежедневно приближает приговор для российских террористов, сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Итак, по состоянию на сейчас для Украины больше ПВО, больше бронетехники, впервые – западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. А это все означает больше защиты для украинцев и для всех европейцев от любых проявлений российского террора", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что "рашизм должен проиграть в этой войне", а мир ежедневно приближается.

"На земле, в небе, на море, в энергетике, в экономике, в политике и в конце концов – на скамье подсудимых в международном трибунале за эту агрессию против Украины. Ежедневно мы вместе с партнерами приближаем этот приговор для террористов. Ежедневно мир становится ближе", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что на следующей неделе продолжит дипломатический марафон по поддержке Украины в борьбе против агрессии России.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину, "держит Бахмут и Донецкую облать", кто продвигается вперед в Луганской области, кто держит юг и защищает небо.

Глава государства также призвал украинцев принимать во внимание сигналы воздушной тревоги, особенно в эти праздничные дни.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России во время полномасштабной войны, развязанной против нашей страны. Так, по состоянию на утро 6 января россияне потеряли уже 110250 солдат, из них 530 украинские воины ликвидировали за последние сутки.

В частности, рассказали в Генштабе, в результате поражения 5 января пункта дислокации оккупантов в селе Гавриловка Друга Херсонской области ранены по меньшей мере 100 захватчиков. Информация о ликвидированных уточняется.

Между тем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Россия потеряла на войне против Украины 300 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Однако правительству страны-агрессора нет разницы, какое количество оккупантов будет ликвидировано.

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