Украина имеет результаты в усилении Британией оборонной и экономической поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ситуацию на фронте, оборону Бахмута.

"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, имеем конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании!", - отметил президент Украины в Telegram.

Позиция Великобритании в отношении Украины-детали

8 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов управления истребителями западного производства.

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18 февраля Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он имеет намерение призвать лидеров G7 увеличить способность Украины остановить российские силы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об увеличении расходов на оборону. В ближайшие два года они вырастут на 5 миллиардов фунтов стерлингов (около $6 миллиардов).

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