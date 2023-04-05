Президент назвал это историческим событием для всей Европы.

Российская агрессия доказывает, что только коллективные превентивные гарантии безопасности для страны могут быть надежными.

Такое убеждение президент Украины Владимир Зеленский выразил в вечернем видеообращении, комментируя вступление Финляндии в НАТО. "Сегодня, кстати, состоялось историческое событие для нашего региона, для всей Европы, всего евроатлантического сообщества. Финляндия становится 31-м членом НАТО. Альянс крепчает на восточном фланге", - отметил он.

Зеленский поздравил народ Финляндии и ее президента с получением коллективной "надежной гарантии безопасности". "Российская агрессия однозначно доказывает: только коллективные гарантии, только превентивные гарантии могут быть надежными. Именно об этом мы всегда и говорили. Говорили и о скорости - скорость решений безопасности имеет значение. Сейчас видим, какой может быть скорость процедур", - сказал глава государства.

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Он также подчеркнул, что саммит НАТО в этом году в Вильнюсе будет достаточно амбициозным. "Чем амбициознее тот, кто бережет свободу, тем меньше возможностей для агрессии у того, кто хочет зла. Будет день, когда и для нашей страны безопасность будет гарантирована", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Финляндии в НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабной войны Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству.

Летом лидеры стран-членов НАТО официально пригласили их присоединиться к Альянсу. Заявки одобрили все, кроме Турции и Венгрии.

Впоследствии парламент Венгрии таки одобрил заявку Финляндии, позже протокол о присоединении ратифицировал и парламент Турции.

4 апреля Финляндия официально стала 31 страной-членом НАТО. На страну сразу распространились гарантии безопасности Альянса "один за всех и все за одного".

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