Сейчас в процессе обсуждений гарантий безопасности есть прогресс, заявил глава ОП.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Украина получит гарантии безопасности на саммите НАТО, который состоится в июле этого года.

Как сообщает "Европейская правда", во время общения с журналистами Ермак подчеркнул, что в вопросах гарантов безопасности уже есть некоторые положительные намеки.

"Гарантии безопасности точно будут, сейчас мы уже не слышим "нет", когда о них говорим. Сейчас вопрос в том, кто первый с нами их подпишет. Считаю, что подписать такой документ в Вильнюсе вполне реально", - сказал Ермак.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости

Накануне полнометражного вторжения РФ украинские власти призвали Запад гарантии безопасности, чтобы защитить Украину от будущих действий РФ. Однако тогда эта инициатива так и осталась на уровне публичных призывов.

Летом прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц впервые заговорил о таких мерах безопасности и обещал поддержать такие гарантии для Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал завершить разработку гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в июле. Украина надеется, что гарантии безопасности удастся подписать на этом саммите.

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