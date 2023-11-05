На объяснение Зеленскому хватит 24 минуты – не больше.

Дональд Трамп уверяет, что, вернувшись в Белый дом, остановит войну в Украине за 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский готов объяснить ему за 24 минуты, почему это невозможно.

В интервью американскому телеканалу NBC украинский лидер отметил, что действующий президент США Джо Байден посетил Украину и понял некоторые вещи, которые, по словам Зеленского, "можно понять, только находясь здесь".

"Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, то мне понадобится 24 минуты – не больше – чтобы объяснить, что он не сможет, разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир из-за Путина. Если только он (Трамп) не собирается передать нашу землю этому ужасному человеку, Путину", – заявил Зеленский.

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Заявления Трампа о войне в Украине

Как писал УНИАН, в мае Дональд Трамп заявил, что остановит войну в Украине меньше чем за сутки, если снова станет президентом США. При этом он не уточнил, как именно планирует это сделать.

Несколькими неделями позже Трамп заявил, что надо провести мирные переговоры, по итогам которых украинцы смогут оставить за собой "большую часть того, что они отвоевали". То есть Трамп предлагает отдать россиянам даже часть тех территорий, которые уже удалось деоккупировать.

Также Трамп выступает категорически против предоставления Украине военной помощи как от США, так и от Европы.

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