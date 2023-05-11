В рамках визита могут состояться встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском.

Президент Украины Владимир Зеленский может совершить кратковременный визит в Рим.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на несколько осведомленных международных источников. Приезд Зеленского может состояться в ближайшие дни для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в рамках визитов в несколько стран-членов ЕС.

Официально в итальянском правительстве пока не подтвердили данные об этом визите.

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Кроме того, по данным источников в Ватикане, возможно, что 13 мая Папа Римский Франциск встретится с Зеленским. Но официального подтверждения пока тоже нет.

Зарубежные визиты Зеленского

Зеленский недавно посетил Хельсинки (Финляндия) и Гаагу (Нидерланды).

Немецкие СМИ сообщали, что президент Украины в ближайшие несколько дней посетит Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Поддержка Италии

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони продолжение оборонного сотрудничества.

21 февраля Мелони посетила Украину. На встрече президента Украины и премьера Италии в Киеве речь шла о новых санкционных шагах против агрессии России и приобщении к реализации украинской формулы мира.

Украина ожидает от Италии и Франции получения зенитно-ракетного комплекса SAMP-T. Этот ЗРК позволит противостоять баллистическим ракетам, которые применяют российские захватчики.

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