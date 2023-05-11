Президент поблагодарил лидеров-партнеров, всех государств-партнеров, кто помогает Украине укреплять силу и делать украинскую оборону еще более активной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с партнерами прорабатываются новые оборонные пакеты для Украины.

"Новые решения - уже на рабочем уровне. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей для нашей защиты и движения на земле. Провел сегодня несколько совещаний, где мы все это обсуждали. И ожидаем уже в ближайшее время соответствующих шагов от партнеров", - подчеркнул он в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что не нужно забывать, что каждый день присутствия оккупанта на нашей земле – "это соблазн для него думать, будто ему что-то удастся".

Видео дня

"Ничего ему не удастся! Должны вернуть свободу, безопасность и Европу на всю украинскую землю – на всю европейскую землю. Мы сделаем это! Не оставим врагу ни одного клочка нашей земли – нигде тирания не будет царить", - подчеркнул президент Украины.

Он поблагодарил лидеров-партнеров, всех государств-партнеров, кто помогает Украине укреплять силу и делать украинскую оборону еще более активной.

Международная помощь для Украины - детали

На пресс-конференции в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет предусматривает совершенствование инструментов для борьбы с обходом санкций Россией. Она сообщила, что продолжается активная работа по санциям, которые будут касаться Росатома.

В апреле Совет Европейского союза согласовал выделение миллиарда евро на боеприпасы для ВСУ. Это позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине из своих запасов или за счет изменения существующих заказов с 9 февраля по 31 мая 2023 года. Таким образом общая помощь Украине, которую оказали через Европейский фонд мира, выросла до 4,6 млрд евро.