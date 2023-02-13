Эту должность могут получить военные в определенном звании.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому первым заместителем министра обороны на период действия военного положения может стать военнослужащий. На эту должность смогут претендовать те военные, которые имеют звание генерал-лейтенант и вице-адмирал.

В указе президента №76/2023 от 13 февраля предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по укреплению гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Кадровые перестановки в Минобороны Украины

13 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников объявил о подаче документов на согласование кандидатур на должности своих заместителей. Министр не назвал количество вероятных заместителей и фамилии кандидатов, однако одним из них, вероятно, есть волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. Позже сам Дейнега подтвердил эту информацию.

5 февраля СМИ сообщили о том, что министр обороны Алексей Резников может быть уволен на следующей неделе. Его должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов. Позже в Раде отметили, что пока Резникова увольнять с должности не будут.

В то же время военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что потенциальные кадровые перестановки в Министерстве обороны никоим образом не повлияют на поставки вооружения Украине.

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