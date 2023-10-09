ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором.

Мэр города Сумы Александр Лысенко, подозреваемый в получении взятки, отстранен от занимаемой должности.

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, 9 октября 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно с директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен на просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривень.

Отмечается, что срок отстранения – 2 месяца.

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Задержание мэра Сум на взятке

2 октября правоохранители задержали мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу на получении части взятки в размере 1,4 млн грн. По данным следователей, фигуранты требовали более 2 млн грн из местной компании, которая занималась вывозом мусора.

3 октября сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры Сумской области сообщили о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

А уже 6 октября пресс-служба Высшего антикоррупционного суда сообщила, что за городского голову Сум Лысенко накануне внесли залог.

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