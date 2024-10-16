По его словам, весь мир видит помощь КНДР и иранского режима России.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте заявил, что союзникам Украины будет полезна наша победа в войне, поскольку "коалиция преступников" уже включает несколько стран.

"Для партнеров вполне практично помочь нам не только выстоять, но и победить в войне за нашу жизнь. Этим партнеры помогут себе не меньше. В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже Северная Корея. Семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа", - подчеркнул глава государства.

По его словам, украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Так, Пхеньян предоставляет Москве рабочих для российских заводов вместо убитых на войне граждан России и личный состав для оккупационной армии.

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"И это уже факт. Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России. Каждый видит помощь иранского режима для Путина, так же как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных, действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", - подытожил Зеленский.

Война в Украине - роль КНДР

Как сообщал УНИАН, в российской армии сформировали "особый бурятский батальон", в который вошли граждане из Северной Кореи. Уже известно о том, что 18 военных из Северной Кореи сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России.

Кроме того, СМИ пишут, что на Дальнем Востоке РФ идет подготовка еще более 10 тысяч северокорейских военных.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что солдаты из КНДР со временем будут прибегать к дезертирству и Украина может повлиять на это явление.

"Очевидно, они просто увидят больше мир и увидят последствия боевых действий, то я думаю, что факт дезертирства будет довольно существенным. Хотя не стоит их недооценивать тоже, потому что идеологическая накачка, которая безусловно есть у этих солдат, она тоже может иметь большое значение", - сказал Попович.

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