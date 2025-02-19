По словам Саломе Зурабишвили, выборы в Украине во время войны могут сыграть на руку Путину.

Украине стоит остерегаться выборов, которые могут стать козырем в руках РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время общения с "Радио Свобода" на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы были испытательной площадкой для российской гибридной стратегии через выборы - как завоевывать страны. Они применяют это не только к Грузии, но и к Румынии, возможно, завтра к Молдове. И когда речь идет о выборах в Украине, это, безусловно, тот способ, которым Россия, не выиграв войну и не будучи уверенной в победе на мирных переговорах, попытается победить Украину. Поэтому остерегайтесь выборов, готовьтесь к выборам, и никаких выборов сейчас в Украине", - отметила она.

По ее словам, проведение выборов в Украине сыграют на руку России.

Видео дня

Выборы в Украине во время войны - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему в Украине не будут проводить выборы во время войны. По его словам, сейчас важно сохранить единство внутри страны, а украинцы сами не хотят проведения голосования.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Владимира Зеленского среди украинцев "упала до 4%".

В свою очередь украинский лидер ответил, что именно Россия распространяет дезинформацию о низком рейтинге президента Украины, ведь хочет изменить его, однако сейчас это ей не удастся. Он подчеркнул, что данные о 4% поддержки президента Украины являются дезинформацией.

Также уже 19 февраля были обнародованы данные о доверии украинцев к Зеленскому. По данным опроса Киевского международного института социологии, по состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту своего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: