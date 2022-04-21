Встреча украинского премьера и американского президента прошла в Вашингтоне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию в Украине и варианты остановки России.

Об этом сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, заставить Кремль завершить войну в Украине можно лишь поставками оружия, расширением финансовой помощи и усилением санкций против России.

"Рассказал о зверствах оккупантов на территории Украины. О многочисленных жертвах и значительных убытках, о разрушенной гражданской инфраструктуре. Мы ценим решительную позицию господина Байдена называть эти действия геноцидом. Мы рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы организаторы и исполнители преступлений были привлечены к ответственности. Наши вооруженные силы и наши люди показали, что мы не сдадимся и можем победить", - говорится в сообщении.

При этом украинский премьер поблагодарил Байдена за новый пакет военной поддержки Украине на сумму 800 миллионов долларов и 500 миллионов долларов экономической помощи, а также за программу для украинских беженцев

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации в Украине. По его словам, сейчас Россия переориентировала компанию на захват новых территорий на востоке Украины.

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