Ограничительные меры касаются оборонно-промышленной сферы.

Верховная Рада Украины поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации и Республике Беларусь.

За соответствующий проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года (регистрационный номер 10271) проголосовало сегодня на заседании парламента 304 народных депутата.

Его внес в ВРУ президент Украины Владимир Зеленский. Постановлением предусмотрено применение секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношение Российской Федерации и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.

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Речь идет о запрете проведения операций с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств.

Также речь идет о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям, касающимся военного назначения и двойного использования.

Кроме того, предусматривается запрет передачи резидентам и резидентами РФ и РБ технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, осуществление иных действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, сорта растений, объекты авторского права). Речь идет и о запрете регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ.

Предусмотрено прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

Санкции против РФ и Беларуси

Как сообщал УНИАН, 18 ноября, в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, применяются санкции в отношении более 100 физических и 37 юридических лиц. Среди них, в частности, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и бывший народный депутат Украины Олег Царев.

Такод сообщалось, что страны ЕС ввели санкции против"Белавиа" в 2021 году после того, как в Минске принудительно посадили авиалайнер Ryanair, а затем арестовали оппозиционера Романа Протасевича, который находился на его борту.

"Белавиа" запретили летать в Евросоюз, а ирландские лизинговые компании разорвали соглашения об аренде самолетов, из-за чего флот беларуской авиакомпании уменьшился вдвое.

Государственная беларуская авиакомпания "Белавиа" планирует заказать самолеты российского производства. Гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец отметил, что Беларуси закрыт путь в Boeing, Airbus, Embraer. Они ведут переговоры о приобретении у России самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ-100 NEW). По его словам, в 2024-2026 годы эти самолеты должны встать на крыло, пойти в коммерческую эксплуатацию в авиакомпании.

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