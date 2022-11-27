Михаил Подоляк отметил, что Кремль больше не сможет рассчитывать на силовой захват чужих территорий.

Последствия развязанной Россией войны против Украины для Москвы будут неприятными. Пострадает российская экономика.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия не сможет рассчитывать на силовой захват территорий после победы Украины, а поражение в войне ударит по российской экономике.

"Наказание военных преступников. Уменьшение поддержки террористов в мире. Восстановление международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое уничтожение агрессора. Прекращение любого шантажа. Это возможно, если РФ проиграет. Украина это поддерживает. Кто нет?" - отметил советник главы ОП в Twitter.

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После того, как войска оккупантов сбежали из Херсона, Москва стала активнее говорить о переговорах. 7 ноября президент Владимир Зеленский напомнил условия переговоров с РФ.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоля заявил, что спасти Россию в исторической перспективе может внутренняя трансформация и полный вывод войск с украинской территории.

16 ноября Зеленский отметил, что россияне спасут государство, если "избавятся от тех политиков и той политики агрессии, которые у них сегодня есть", но в нынешнем виде Россия не сохранится, потому что Украина не планирует проигрывать.

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