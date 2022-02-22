Представители страны отмечают, что нужен диалог.

Венгрия не поддержала введение новых санкций Европейского союза против России из-за признания Путиным террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил один из дипломатов, передает CNBC.

На заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС Венгрия заявила, что не поддерживает пакет санкций в отношении России, которые Брюссель намерен ввести в ответ на действия Путина по признанию боевиков ОРДЛО.

"Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной - Венгрии. Они подчеркнули важность диалога", - сказал дипломат.

Признание Путиным "ЛДНР"

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми государствами. Решение ратифицировали обе палаты парламента.

РФ также решила отправить на захваченную часть Донбасса "миротворцев". После террористическая организация "ЛНР" заявила, считающей своей территорией всю Луганскую область Украины. С аналогичным заявлением выступили в "ДНР". Боевики требуют, чтобы Украина отвела войска "добровольно".

В США и Евросоюзе уже осудили действия России. Президент США Джо Байден уже ввел в действие санкции против "ЛДНР".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Путин, признав "ДНР" и "ЛНВ", "разорвал на куски Минские соглашения" по Донбассу. Дипломат также подтвердила, что Штаты 22 февраля введут новые санкции против РФ.

ЕС также готовит санкционный пакет, который, в частности, содержит предложения по наказанию причастных к незаконному решению признание "ЛДНР" лиц; введения санкций в отношении банков, финансирующих российских военных и другие операции на востоке Украины. Новые санкции ЕС могут коснуться более 300 депутатов Госдумы.

Федеральное правительство Германии в ответ на признание "ЛНР" и "ДНР" остановил процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении пяти российских банков и персональных санкций против трех российских миллиардеров - из числа "друзей Путина".

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