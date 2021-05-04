Рабочий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину состоится 5-6 мая.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Киев с визитом вместе с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Читайте такжеВ Сенате утвердили Нуланд на должность заместителя госсекретаря СШАОб этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

«Заместитель госсекретаря Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021», - говорится в сообщении.

Визит Блинкена в Украину

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая.

Блинкен приедет в Украину по приглашению руководителя МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными должностными лицами и представителями гражданского общества.

Кто такая Виктория Нуланд

Виктория Нуланд имеет более 30 лет дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Также Нуланд известна тем, что, как одно из официальных лиц, поддерживала украинцев в борьбе с Россией.

За проукраинскую позицию Россия внесла Нуланд в так называемый "черный список", запретив ей въезд в страну.

С начала массовых акций протеста в Киеве в 2013-2014 годах посещала Украину каждые три-четыре недели. 11 декабря 2013 года посетила Майдан Незалежности в Киеве и поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом «печеньки Госдепа», популярным среди сторонников президента РФ Владимира Путина.

Также Нуланд известна критикой внешней политики экс-президента Дональда Трампа. В своих выступлениях он часто критиковала дружбе Трампа с Путиным и Россией.

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Автор: Виктория Токарева