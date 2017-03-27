Привлечение США к переговорам о ситуации на Донбассе обсуждается постоянно – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что привлечение Соединенных Штатов Америки к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе всегда обсуждается, а также не исключают, что впоследствии может появиться переговорный формат, который будет аналогичным «женевскому формату». Об этом сказал первый заместитель главы Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию "Український тиждень".

"Честно скажу, что эта перспектива постоянно обсуждается", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос о том, реальна ли перспектива больше привлекать Соединенные Штаты к переговорам по Донбассу.

При этом на уточняющий вопрос, идет ли речь о восстановлении «женевского формата», первый заместитель главы МИД отметил, что аналог этого формата может со временем появиться.

"Даже больше: был канал общения в формате “Сурков-Нуланд”. И хотя Виктория Нуланд ушла уже из Государственного департамента, не исключено, что аналог этого формата появится со временем. То есть - не обязательно сидеть за нормандским столом, чтобы быть приобщенным к переговорам. Это - упрощение ситуации. Вместе с тем, в теории можно кого угодно привлекать. Вы же помните - демонстрировали готовность поляки, канадцы, говорили, что надо больше привлекать Европейский Союз, но вопрос не в том, кто сядет к переговорам, условно говоря, извне, - вопрос в том, останется ли Россия за этим столом. Можно взять всех! Главное, чтобы была Россия, которая несет ответственность и которая влияет на то, что там происходит на востоке Украины", - сказал Пристайко.

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Также он проинформировал об итогах встречи делегаций Украины, Франции и Германии в Париже, которая состоялась 24 марта. Российская делегация на эту встречу не приехала.

"Состоялся принципиальный, иногда критический обмен мнениями. Каждый из участников сказал то, что считает, надо было бы, по его мнению, сделать, и что не сделано, и каждый имел возможность объяснить собственную позицию. Были координаторы всех четырех рабочих групп Минского процесса, Мартин Сайдик, руководство миссии ОБСЕ, а также делегации Германии, Франции и Украины", - сообщил Пристайко.

По его словам, планировалось, что представители России будут участвовать в переговорах.

"Переговорный процесс продолжается, к сожалению, уже три года. Страны-участницы глубоко в него погрузились, например, канцлер Германии Ангела Меркель, - для нее это политический проект, в который она очень много инвестировала персонально. Все стороны по-разному относились, но она заняла очень четкую и строгую позицию. Честно скажу, что я не чувствую той тонкой материи, что, вот, скоро выборы, и все поменяется. И Ле Пен, которая поехала к Путину, поверьте, тоже не влияет на ситуацию", - отметил первый заместитель главы МИД Украины.

Говоря о неприезде российской делегации в Париж, Пристайко отметил: "У нас есть ощущение, что Россия долгое время ждала, как бы поторговаться с новой американской администрацией. Если Москве показалось, что США подавали с самого начала нужные для них сигналы, то, как минимум, им не удалось достичь желаемых целей. В принципе, мы так и ожидали, что американская администрация не будет занимать радикально противоположную позицию своим предшественникам в таком сложном вопросе. Более того: каждая администрация Штатов проявляла в отношении Москвы готовность к “перезагрузке” отношений, но мы знали, чем все закончится".

Как сообщал УНИАН, первая встреча в «женевском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств США, Европейского Союза, Украины и России состоялась в апреле 2014 года. Она завершилась принятием совместного заявления, выполнение положений которого должно было бы привести к деэскалации напряженности и восстановления безопасности для всех граждан Украины.

Осенью 2014 года министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «женевский формат» переговоров по урегулированию кризиса на Донбассе пройденным этапом.