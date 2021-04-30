Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.
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6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций, говорится в сообщении.
В МИД отметили, что визит является свидетельством крепкого партнерства Украины и США для поддержки усилий нашего государства по противодействию российской агрессии и воплощению внутренних трансформаций.
Стягивание войск РФ к украинским границам
- В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.
- 20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более 120 тысяч.
- 22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
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