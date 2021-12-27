США отстаивает территориальную целостность Украины, подчеркнула она.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон введет против России жесткие санкции в случае военной агрессии против Украины.

Об этом она рассказала в интервью CBSNews.

Харрис говорит, что США ведут прямые переговоры с Россией.

"Мы очень ясно понимаем, что Россия не должна нарушать суверенитет Украины, и мы отстаиваем ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели", - сказала вице-президент.

Читайте также"Мы хотим хороших отношений с Россией" - глава ЕврокомиссииОна отказалась говорить о каких именно санкциях идет речь.

В ответ журналист напомнил, что ранее санкции не остановили президента РФ Владимира Путина.

"Я повторюсь, что мы говорим о санкциях, которые мы раньше не применяли", - подчеркнула Харрис.

Агрессия РФ в отношении Украины

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в НАТО и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членовв с востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.