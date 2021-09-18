Раньше Арестович оскандалился предложением переименовать Украину в Русь-Украину.

Советник главы ОП Алексей Арестович после скандала с переименованием страны в Русь-Украину предложил в качестве альтернативы еще одно название.

Об этом шла речь в эфире программы Politeka, который уже успели растиражировать российские пропагандистские передачи.

Вместе Руси-Украины Арестович предложил переименовать Украину в "Объединенные земли Украины". Советник Ермака сослался здесь на примеры европейских стран.

"Объединенные земли Украины можно было бы назвать. Здесь широкий простор. Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерить землями. У нас есть географически отделенные районы, со своими микрокультурами, со своим субэтносом, со своей историей. И землями их было бы называть в самый раз, например", - заявил Арестович.

Читайте такжеАрахамия рассказал, когда состоятся отставки в КабминеРаньше Арестович оскандалился предложением переименовать Украину в Русь-Украину: "Наша задача - стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем - об остальном можно не сильно беспокоиться".

При этом Арестович не сообщил, поддерживает ли эту идею президент Владимир Зеленский.

Кроме того, от Арестовича поступало предложение разграничить законодательно понятия "российский" и "русский".

Автор: Яна Ставская