Мерц заявил, что намерен подтвердить свою поддержку Украины в ее борьбе с Россией, а также "узнать текущее состояние обороны" в Украине.

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер фракции ХДС Фридрих Мерц прибыл в понедельник утром в Киев. Как пишет Tagesschau, визит состоялся через неделю после посещения Украины канцлером Германии Олафом Шольцем. Это второй приезд Мерца в Украину.

Мерц по прибытии заявил, что намерен подтвердить свою поддержку Украины в ее борьбе с Россией, а также "узнать текущее состояние обороны" в Украине.

"Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир", - заявил он.

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Только если Украина будет сильной, президент России Владимир Путин "будет готов участвовать в переговорах", сказал Мерц.

Он также заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет Spiegel, центральным вопросом в переговорах станет то, даст ли Мерц президенту Зеленскому надежду на поставки крылатых ракет большой дальности "Таурус", а также снимет ли ограничения на дальность стрельбы для оружия, поставляемого Германией, в случае своей победы на выборах.

Мерц - заявления об Украине

Ранее Мерц предлагал дать Москве сутки на прекращение обстрелов гражданских украинцев. Если она не согласится, то Украина получит разрешение на дальнобойные удары по Российской Федерации и немецкие крылатые ракеты Taurus.

В то же время он раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину и назвал такие заявления "безответственными".

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